“Mucho gym, pero trabajá el cerebro también”: el dardo de Sabrina Rojas a Luciano Castro por un tema familiar

Pese a que Sabrina Rojas y Luciano Castro mantienen una excelente relación, la actriz se indignó con su ex por una actitud que el actor tuvo con Fausto, el hijo menor que tienen en común.



“Ella está haciendo temporada en Mar del Plata y Luciano en Carlos Paz. Era el cumple del hijo. Hacía 20 días que Luciano no veía a los chicos por esta logística que tienen los dos por estar en lugares distintos y cuando llegó Sabrina con los hijos la estaban esperando con un asado, festejaron con los chicos y demás, y Luciano ya tenía planes”, contó este martes Maite Peñoñori al aire de LAM (América) sobre el motivo del enojo de Rojas.

Dejando en claro que no se trata de especulaciones, Rojas subió una historia con un dardo para su ex. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también”, compartió citando a Shakira en sus historias de Instagram.

La periodista siguió relatando cómo se desarrolló la interna familiar: “Las fiestas no las pasó con ellos tampoco. Las pasaron con Sabrina (los chicos). Lo que enojó un poco a Sabrina fue que ella esperaba que el lunes, que es el día que no tienen teatro y que Luciano también está libre, pasara toda la tarde y la noche con los chicos, y tenía un plan con amigos. Tenía un asado con 15 o 20 amigos tipo surfers”.

“Tenía ese plan y no lo canceló. Decidió seguir adelante con ese plan y no compartir la tarde esa que tenía libre porque después tiene teatro”, agregó Peñoñori. En ese sentido, Ángel de Brito acotó: “Es el típico bolonqui de padres separados en distintas ciudades, pero bueno, lo que factura Sabrina es que los hijos van para allá y él no los ve”.

A su vez, la panelista destacó que Castro sabía que Rojas iba a llevar a los nenes: “Era la logística que tenían como armada y ella pone esa historia”. “Hoy él estuvo en la playa con los chicos”, cerró la angelita.

Luciano Castro reveló cómo la llama a Sabrina Rojas en la intimidad desde que se separaron

Mientras Luciano Castro se encuentra en Mar del Plata protagonizando El Beso, Sabrina Rojas se instaló en Carlos Paz para ser parte de la nueva obra de Pedro Alfonso y Paula Chaves. Si bien ya no están juntos desde el 2021, los papás de Esperanza y Fausto mantienen una relación muy cercana para garantizar el bienestar de sus hijos. En ese sentido, la expareja volvió a ser noticia después de que el actor revelara el curioso apodo que le puso a ella luego de separarse.

En Intrusos (América), Guido Záffora le consultó sobre su familia y cómo afectará el hecho de que su ex pasará toda la temporada en una ciudad diferente junto a sus hijos. “¿Cómo fue esta nueva era de Sabrina haciendo teatro en Carlos paz y vos en Mar del Plata? Porque me acuerdo siempre la foto de ustedes y los chicos en la playa, incluso estando separados”, preguntó.

“Mirá, te lo digo lisa y llanamente, no hay más opciones. Lo único importante son los chicos. Aparte estoy re contento porque Sabri está trabajando con amigos y los chicos lograron ir a otro lugar que no sea Mar del Plata y la están pasando muy bien, y a Sabri le está yendo muy bien, y eso no es menor”, respondió Luciano Castro. Los panelistas del programa indagaron en su vínculo con la actriz y quisieron saber si estaba al tanto de las últimas novedades sobre su relación con el Tucu López. “¿Viste que fue el Tucu a visitarla ayer?”, lanzaron sin vergüenza.

Con un tono irónico, el actor comentó: “No, mirá, hoy me levanté esta mañana e hice un montón de cosas, y no lo vi. Me parece bien que me lo cuentes”. En un tono más serio, opinó: “Me parece correcto que haya ido, no me parece mal que sea parte”.

Sabías que se había separado del Tucu?”, le consultaron, a lo que el actor respondió afirmativamente y soltó un detalle íntimo de la relación que aún mantiene con la actriz. “Sí, claro que sabía. Yo hablo todos los días con María Sabrina. Desde que me separé le digo María”, reveló. Entre risas, el equipo de Intrusos quiso saber cómo lo llamaba ella, a lo que respondió: “Luciano Domingo”.

Con informacion de Todo Noticias.