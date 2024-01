Atlético de Madrid quiere a un campeón del mundo para reemplazar a Ángel Correa

A lo largo de las últimas horas, desde Arabia Saudita iniciaron gestiones para llevarse a Ángel Correa, quien tiene muy poco rodaje en Atlético de Madrid y podría recalar en Al-Ittihad, dirigido tácticamente por Marcelo Gallardo.

Más allá de que Diego Simeone no le está dando mucha continuidad a Correa, lo considera una pieza importante en el Colchonero. De todas formas, los dirigentes entienden que el ex San Lorenzo no haría mucha fuerza para seguir en España, por lo que apuntaron los cañones a un campeón del mundo con la Selección Argentina para reemplazarlo.

Así como ya lo buscaban clubes de la talla de Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea y FC Barcelona, es Thiago Almada quien aparece en el radar de Simeone para hacerse cargo del lugar que dejaría el delantero de 28 años, según notificó el periodista Fabrizio Romano. Y en Atlanta United ya saben que el oriundo de Fuerte Apache está en los planes de los madrileños.

Además de notificar que Almada siempre ha sido un jugador que desveló a Atlético de Madrid, el jornalista italiano también indicó que “su nombre ocupa un lugar muy alto en la lista del club”. Claramente, el surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield es la primera opción para tomar el lugar de Ángel Correa, si es que termina marchándose hacia Al-Ittihad.

Fuente: bolavip