Tata Martino pone fecha de regreso a Lionel Messi tras su lesión

Nueva lesión muscular para Lionel Andrés Messi en la MLS. Hablamos del cuarto periodo desde su llegada a La Florida donde el argentino tendrá que parar pensando en recuperar de la mejor manera posible unas piernas cargadas ante tanto viaje y compromiso. Tata Martino pone fecha de regreso a La Pulga de cara al máximo desafío de Inter Miami en lo que vamos de año.

El líder de la Albiceleste tiene afectado el isquiotibial derecho. No podrá jugar ante El Salvador y Costa Rica en unos amistosos por Estados Unidos donde Lionel Scaloni probará variantes de cara a la Copa América de mediados de año por USA. Hablamos de como mínimo un periodo de baja de dos semanas en el mejor de los casos que obliga a pensar ya prácticamente en abril. Ahí Inter Miami maneja intereses mayores y un duelo de peso por tierras mexicanas: “¿La lesión? más allá de la ausencia de hoy, hay que manejarla semana a semana. Aprovechamos que tenemos semanas completas y permanentemente lo iremos evaluando”.

“Con él hay un objetivo: que llegue en condiciones de jugar los cuartos de final de la ‘ConcaChampions’, entonces todo lo que sea correr algún tipo de riesgo no lo vamos a hacer”, añadía Martino sobre la ausencia de su pupilo en el triunfo ante DC United. Se piensa en el retorno de Lionel Andrés para el 4 de abril ante Rayados de Monterrey por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. La vuelta será el día 10 y ahí sí lejos de una Florida donde habrá que hacerse fuerte de cara a buscar las semifinales.

Columbus Crew, Tigres, América, New England, Herediano y Pachuca. Son además de Monterrey los rivales que tendrá Messi en esta búsqueda de la Copa de Campeones de la CONCACAF que empieza en la primera semana de abril. Para evitar males mayores o recaídas, Messi será baja de los últimos duelos de la selección Argentina antes de defender la corona de la Copa América en Estados Unidos por los meses de junio o julio. Luego llegarán los Juegos Olímpicos y un nuevo momento para tomar decisiones.

Es la cuarta lesión de Messi en Miami. Tres han sido por problemas musculares que muestran el momento tanto físico como de carrera que acumula La Pulga. Aparece otra catalogada como ‘Descanso’ en el historial completo. En total, 8 partidos de ausencia para Lionel en un paso por Inter donde no se cuenta con sus servicios para los duelos ante New York Red Bull y New York. Cuidar las piernas del ‘10’ entendiendo el momento de expansión que vive la MLS, al equilibrio a encontrar entre Las Garzas y la selección Argentina.

