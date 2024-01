Salieron a la luz nuevos detalles sobre el estado de salud de Wanda Nara en medio de su tratamiento

Zaira Nara se sinceró y habló en profundidad del estado de salud de Wanda Nara, a seis meses del primer diagnóstico. La modelo reflexionó sobre la enseñanza que le dejó la repentina noticia y contó cómo evoluciona el cuadro de la mediática.

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), la novia de Facundo Pieres se mostró muy feliz con la manera en la que su hermana estaba transitando el difícil momento. “Ella está muy bien, se la ve muy bien y por suerte está muy bien”, afirmó.

Si bien la mediática logró seguir con su rutina laboral e incluso coronarse campeona del Bailando con las estrellas Italia (Rai), la noticia asustó en un principio a toda su familia, ya que no sabían cómo cambiaría el día a día a partir de la enfermedad. “Me pegó como a todos, me parece que Wanda es de todos y a todos nos afectó el no saber qué tenía, qué le pasaba”, explicó Zaira Nara sobre la incertidumbre que vivió en aquel momento.

“Por suerte hoy está muy bien y está acompañada, está haciendo lo que más le gusta. No te diría que ya está (curada) porque es un tratamiento, pero sí que está pasando un muy buen momento y me pone muy feliz”, aseguró la modelo con una sonrisa.

Por otro lado, se refirió a la lección que aprendió a partir de todo esto y admitió que nunca pensó que su familia podría llegar a pasar por algo así: “Uno nunca espera malas noticias de alguien cercano, uno piensa que las noticias malas pasan en el noticiero y nunca le tocan a uno y la verdad que cuando te llega algo cercano decís ‘ah, la p..., a mí también me puede pasar ese dolor que uno ve en las redes sociales, en la tele...”.

“Te hace más humano, como que te hace valorar a la familia, valorar los momentos, valorar cuando te enojás por una pavada. Para mí todo este tipo de cosas son como cachetazos que me da la vida que me hacen decir ‘y yo me estaba preocupando por esto...’”, concluyó la modelo.

Fuente: TN