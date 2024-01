Gisela Scaglia, vicegobernadora y presidente

No era un juego ni un chascarrillo para los senadores de Santa Fe que su exjefa Alejandra Rodenas los corrigiera una y otra vez con el pedido de que la llamaran “presidenta” y no “presidente”. Tampoco lo era que la actual diputada provincial eligiera involucrarse en la discusión de proyectos y el debate interno de la Cámara alta. La anécdota le sirvió a la actual vicegobernadora Gisela Scaglia, que tomó nota y entendió, en el amanecer de su gestión, que su rol debía limitarse a la conducción formal de la mitad de la Legislatura. “Los protagonistas son ellos, no yo”, suele explicarle a su entorno. Lo rubrica su sello, al que le imprimió “presidente del Senado”.

Scaglia es una de las jerarcas del naciente frente Unidos, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García. La tríada forma un elenco en el que todos ganan. Nadie se queda sin una porción de los dividendos. Así como la socialista le aportó a la coalición su expertise legislativa y capacidad técnica y política para que el nuevo gobierno sume 17 leyes en menos de un mes, la dirigente PRO logró el apoyo unánime del suculento paquete. No es poco.

No es el único rasgo que hace que Unidos funcione. Al menos por el momento. Hay un interés manifiesto por darle institucionalidad a la coalición, por contener y cobijar a todos los partidos, y resolver las diferencias adentro, a la vieja usanza. Y, por sobre todas las cosas, no mezclar lo nacional con lo provincial. Hay una distancia de base entre el PRO y el socialismo, que se hace evidente desde que Javier Milei es presidente, pero eso no impide ni daña la convivencia sana dentro de Santa Fe y la defensa de los intereses de la provincia. Se insiste, por ahora funciona.



Doble plan

La vicegobernadora amasa un plan de doble alcance. Por un lado, el institucional. Pullaro avisó de entrada que lo suyo con ella es un cogobierno. Scaglia asiente, mantiene con el mandatario mucha articulación y participa del Ejecutivo como una más, en reuniones de gabinete, en bilaterales con ministros, en recorridas de obras con parte del gobierno. Ahí también reside una gran diferencia con Rodenas, a quien Omar Perotti mandó al ostracismo más temprano que tarde. No le gustaban las sombras al rafaelino.

El otro costado de su plan es político. Scaglia quiere ser presidenta del PRO Santa Fe, y trabaja para eso. Este sábado, por ejemplo, acompañó en la ciudad capital el lanzamiento del Foro de intendentes y concejales PRO, un espacio nuevo, que le da institucionalidad y fortaleza al partido. El PRO no deja de ser un espacio nuevo en la provincia y, al lado de la UCR y el socialismo, tiene mucho para caminar y aprender.

Scaglia quiere conducir ese proceso. En la provincia, el partido – cuyo presidente es hoy el secretario de Cooperación provincial Cristian Cunha – nunca tuvo a una figura de rango más alto que una vicegobernadora. Si ella quiere liderar, no hay muchos peros a la vista. Hay una persona que sí no traga su ascendencia, el diputado Federico Angelini, padre, amo y señor del PRO santafesino durante años, pero cultor de mucho resquemor y divisiones internas.

Scaglia, de formación política en la UCR, conocedora de la provincia y con fierros gruesos desde su flamante rol, está caminando hacia un nuevo esquema. En el armado del gabinete contuvo a su sector, pero también a las otras líneas internas del PRO. Todos y todas ganan en el universo de Unidos, pareciera ser un mantra de la coalición que se extiende a las internas partidarias.

“Tiene que haber un solo PRO”, repite Scaglia a sus laderos. A nivel nacional cuenta con el aval del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y empieza a solidificar un vínculo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Hace un camino de hormiga para, llegado el momento de la renovación provincial, a mediados de año, acumular un volumen de peso que la eleve naturalmente a la presidencia del PRO.

Con informacion de Letra P.