El PRO alineado con Scaglia para la conducción provincial

"El PRO de La Capital respalda a Gisela Scaglia como presidente del partido a nivel provincial" afirmó Sebastián Mastropaolo quien encabeza las firmas de un documento fundamentando la decisión. "En la historia del partido nunca tuvimos esta oportunidad de que una figura de relieve en la política santafesina aspire a conducir la fuerza", le dijo a El Litoral el actual funcionario municipal.

El PRO santafesino tiene hasta el martes 30 del corriente plazo para presentar listas para la renovación de autoridades que hoy son encabezadas por Cristian Cunha. Los comicios internos están citados para el 11 de junio. A nivel nacional, ya Mauricio Macri es el presidente en reemplazo de Patricia Bullrich.

En Santa Fe, el PRO conforma con otras diez fuerzas políticas la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe que gobierna la provincia desde diciembre último donde Scaglia acompañó a Maximiliano Pullaro en la fórmula gubernamental. La fuerza tiene además cinco diputados nacional, tres legisladores provinciales, varios intendentes -entre ellos Santo Tomé, San Guillermo y Rufino- concejales y presidentes comunales.

Proyecto consolidado

El documento firmado por Mastropaolo y otros sesenta dirigentes capitalinos resalta que "con el trabajo y el esfuerzo de años, los dirigentes del PRO de la ciudad de Santa Fe hemos consolidado un proyecto político fuerte, horizontal y genuino, siendo parte fundamental del gobierno de la ciudad de Santa Fe, acompañando al intendente Juan Pablo Poletti”.

“Construimos una visión política moderna, cercana al ciudadano y estamos convencidos que la única manera de generar un cambio es mediante el trabajo. Esta visión debe ser replicada a nivel partidario, y encontramos estas coincidencias fundamentales en la conducción de la actual vicegobernadora Gisela Scaglia", refiere el texto.

Dicen además, confiar "en el rol de liderazgo moderno de Gisela, destacamos su conocimiento real de las necesidades de la Provincia y valoramos su trayectoria y experiencia. Es por ello que esta coincidencia de valores y forma de trabajo, nos interpela a acompañarla en la conducción del partido desde la ciudad de Santa Fe. El cambio es inevitable. Se viene un nuevo PRO y Santa Fe será protagonista".

Votos y liderazgo

En diálogo con El Litoral, Mastropaolo afirmó que "hoy el liderazgo se refrenda con los votos y el acompañamiento de la ciudadanía. Tenemos muy buena relación con todos los dirigentes del PRO pero entendemos que Gisela ganó la última Paso dentro de Unidos y luego conformó la fórmula provincial". Precisamente en esa elección Pullaro - Scaglia se impuso a Losada - Angelini, este último hoy funcionario del ministerio de Seguridad de la Nación.

Reseñó que el PRO de la Capital resolvió apoyar la candidatura a intendente de Juan Pablo Poletti. "Nuestro espacio y un sector del radicalismo colaboró fuertemente para llevar a Poletti a la intendencia local. Hoy lo acompañamos con dirigentes en el gabinete y en distintas áreas del gobierno", recordó.

Mastropaolo preside el PRO de La Capital y señaló que la mesa política de la ciudad y del departamento resolvió el respaldo a Scaglia. "Necesitamos un cambio, necesitamos realmente que el PRO tome la jerarquía que hoy tiene de la mano de una vicegobernadora que ganó las elecciones y que representa de forma muy clara y territorial todo lo que pensamos que el PRO tiene que tener como volumen partidario".

-¿El PRO de La Capital está con Scaglia?, repreguntó El Litoral:

-El PRO de la Capital está con Gisela Scaglia como candidata a presidenta si es que se termina de conformar la interna. Si es así vamos a apoyar las listas y vamos a constituir listas a favor de la vicegobernadora.

Mastropaolo recordó que apoyaron la candidatura de Macri como presidente partidario. "Fuimos todos firmantes de esa candidatura". Mencionó la charla de Scaglia y otros dirigentes partidarios santafesinos con Macri donde el ex presidente agradeció el interés de participar porque enriquece y nutre al partido. "Nos parece que para Macri sería importante que la vicegobernadora de Santa Fe presida el partido", acotó.

"Fortalecer Unidos"

El dirigente santafesino señaló estar cómodos en la alianza Unidos. "Hay que fortalecer Unidos, más con la responsabilidad que tenemos en un ejecutivo municipal, con la relación y construcción de Unidos. Ganamos con Unidos la ciudad de Santa Fe y no podríamos desconocer esa alianza. Lo nacional no está quedando un poco lejos, estamos muy focalizados en lo local y en lo provincial con quien tenemos mayor convivencia. Con el gobierno nacional no hemos podidos generar un vínculo directo por falta de funcionarios, por cambios o por diversas razonas. No hemos tenido vínculo directo", admitió.

El dirigente local aclaró tener muy buenas relaciones con todos los dirigentes del PRO santafesino aunque insistió en que "debe haber cambios para mejorar. Esto lo marca una elección y la ganadora en la provincia fue Gisela Scaglia. No solo queremos acompañarla porque es la ganadora sino porque otorga jerarquía al espacio y conocemos cómo es la relación de trabajo con ella desde hace más de una década".

CON INFORMACION DE EL LITORAL.