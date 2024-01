Joaquín Blanco: "El socialismo es la centroizquierda dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe"

La Legislatura fue protagonista en los primeros días de la gestión de Maximiliano Pullaro. Decidido a sellar su impronta, el gobernador envió un paquete de leyes sobre seguridad y justicia que fueron tratados y aprobados en tiempo record. Joaquin Blanco, presidente del bloque socialista -el más numeroso de la Cámara Baja dentro del de Unidos para Cambiar Santa Fe-, fue uno de los encargados de construir los consensos que permitieron aprobar esas leyes, pero también negoció la integración del partido de la rosa al gabinete y la entronización de Clara García como la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas.

- ¿Vio un estilo distinto en Pullaro con respecto al socialismo a la hora del arranque?



- En su primer día, Hermes Binner bajó a la plaza y sacó con una amoladora las vallas que rodeaban la Casa Gris. Su primera decisión estuvo cargada de simbolismo político. Cuando es una gestión que viene de una alternancia política las primeras definiciones son muy gestuales y muy simbólicas. Esos símbolos son parte de una época, marcan una identidad de gestión, y eso es algo que acompañó al socialismo desde siempre. Lo de Binner fue fundacional, pero hubo algunos climas en la campaña de Unidos que se asemejaron bastante.

- ¿Y cómo vio el arranque?

- Marca un nivel de actividad muy alto, como cuando se cerró la gestión del Frente Progresista. Maxi tiene la ventaja de que en su equipo de trabajo hay mucha gente con experiencia de gobierno en las gestiones del Frente Progresista. No tener ese costo de aprendizaje es ganar tiempo. Hay además una impronta propia de él, saludable, necesaria y que cumple con su contrato electoral, que es poner el eje en seguridad y en la pacificación de la provincia. Me parece que es arrancar con el pie derecho.



- ¿Quedaron conformes con la negociación del gabinete?

- Estamos integrados al gobierno de Unidos en todas las áreas, fue una negociación interesante porque se pudieron discutir ideas, programas y nombres, y después naturalmente Maxi convocó a muchos socialistas por su experiencia o por la confianza que había generado él como ministro de Miguel Lifschitz. Estamos cómodos y tenemos compañeras y compañeros socialistas en todos los ministerios, con mayor o menor responsabilidad, pero todos muy comprometidos. Sé que en eso la relación personal que tienen entre Maxi y Clara, ayudó mucho también

- ¿Por qué rechazaron Salud?

- No rechazamos, fuimos con un planteo político. Creíamos que Ambiente tenía que ser ministerio. Lo que está pasando a nivel nacional con el mega decreto y la ley ómnibus de Javier Milei refuerza lo que planteamos. Por otro lado, entendíamos que lo mejor era jerarquizar con nombres socialistas de máximo nivel, pusimos lo mejor para sintetizar la gestión con lo político. Por eso propusimos que Enrique Estevez sea ministro, por eso es muy positivo que Susana Rueda sea ministra de Cultura, o que Emilio Jatón sea secretario de Derechos Humanos.

- ¿Cómo está su relación con las otras tribus del socialismo, como la de Antonio Bonfatti?

- Muy bien. Pudimos construir en la campaña una síntesis. Después, conformamos un bloque único en la Cámara de Diputados y Diputadas, lo que habla de un entendimiento y de una generosidad de todos los sectores en pos de un objetivo superior. Eso también tuvo un correlato en la unidad en el Concejo Municipal de Rosario. Somos la centroizquierda dentro de Unidos, con una representación nacional a través de Mónica Fein y Esteban Paulón en el Congreso, y somos opositores al gobierno de Milei. Ayuda a convivir con las diferencias saber que hay objetivos comunes.

- ¿Con Federico Lifschitz la relación también es buena? Parece el protegido de Pullaro

- Todos son dirigentes políticos parte del Partido Socialista y todos tienen su impronta, lo importante es encontrar los espacios institucionales: el Partido Socialista es uno solo, tiene una carta orgánica, tiene un funcionamiento, tiene autoridades y parlamentariamente tenemos bloques. En la unidad del bloque del Concejo hay un reconocimiento a todos los sectores que concurrimos a internas dentro del marco de Unidos este año, una síntesis política, y en eso está claro que todos estamos haciendo una apuesta a que la unidad es más importante que las figuras individuales.

- ¿Cómo ve el futuro del PS?

- El socialismo tiene mucho más futuro que pasado si entendemos que vivimos en una sociedad muy compleja, muy exigente, que le dio a Unidos no un cheque en blanco, sino la responsabilidad de gobernar bien. Si el socialismo es parte de buenos gobiernos, creo que tiene una posibilidad enorme de seguir desarrollándose.

- ¿Es cierto que los radicales pretendieron ubicar a un propio como presidente de la Cámara en lugar de Clara García?

- No tuvimos ningún planteo por parte del radicalismo. Inclusive fue su propio presidente, Felipe Michlig, el que planteó que estaba convencido de que Clara tenía que ser la presidenta de la Cámara. Habla de la inteligencia en la conducción del radicalismo para llevar adelante la construcción de Unidos. La figura de Clara es sumamente importante para la política santafesina, fue la dirigente política más votada después de Pullaro. Su presidencia responde a una tradición muy sana que es que la persona que la gente marcó en la boleta única sea la que encabece el proceso institucional.

- ¿Pudieron opinar acerca de la batería de proyectos que mandó el Ejecutivo?

- En todas las leyes que aprobamos hicimos un trabajo desde el bloque de Unidos, haciendo nuestro aporte y buscando consensos amplios. Unidos no convirtió a la Legislatura en una escribanía y no hay una mayoría automática. Si nosotros no queremos repetir errores del pasado, hacen falta consensos amplísimos para tener políticas de Estado y que no se borre en una futura gestión lo que hizo la anterior. Rescato mucho el proceso de estas dos semanas, habla de una gran capacidad de articulación. En eso Clara juega un rol fundamental, porque su impronta es de muchísimo diálogo.

- Queda la reforma del Código Procesal, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa, ¿quedaron para lo último porque son en las que hay menos acuerdos?

- Uno fue priorizando las cuestiones que eran más urgentes y otorgando herramientas importantes para la gestión, pensando también a largo plazo y construyendo institucionalidad y política pública en la provincia. Estas leyes tienen un alto componente de impacto en la justicia, por lo que corresponde el diálogo, la escucha y la participación de los actores involucrados en el sistema, de la propia justicia.

- ¿No son reformas poco garantistas?

- Hubo muchos aportes a las leyes, por eso juntaron tantos votos, y todas las leyes que el Partido Socialista votó están estrictamente apegadas a los marcos de los tratados internacionales, a la constitución nacional y a la constitución provincial. No hubo ninguna cuestión ajena a la tradición que tiene nuestro país y que tiene nuestra provincia de respeto irrestricto a todas las garantías constitucionales.

- ¿Cómo se convive en una alianza con gente que apoya a Javier Milei?

- Respetándonos, sin reproducir algo que tanto criticamos como es la grieta. Nosotros somos claramente opositores al gobierno de Milei, no creemos que a decretazo o con megaproyectos de ley que quieren la suma del poder público se pueda transformar la Argentina. Se transforma con acuerdos muy amplios y profundos que signifiquen cambios para el futuro.

- ¿Coinciden en algo con Milei?

- Ya hemos vivido los argentinos procesos de desregulación de la economía y terminan de la misma manera: mayor desigualdad, más concentración de riqueza en los super ricos y mayor pobreza y mayor postergación de los sectores de trabajadores y de clase media. Nosotros respetamos la investidura presidencial, pero también queremos que se respete el Congreso Nacional, a los gobernadores, a los intendentes y a todos aquellos que la voluntad popular los puso en un lugar de responsabilidad institucional.

Con informacion de Letra P.