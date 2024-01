Un beso "apasionado" y la emoción por Matthew Perry: las perlitas de los Emmy

La nueva edición de los premios Emmy, que tuvo lugar este lunes por la noche, no tuvo demasiadas sorpresas en relación a las mejores series que se llevaron premios.

"Succession" (HBO Max) arrasó en las categorías dramáticas, "El Oso" (Star+) en comedia y "Bronca" (Netflix) en miniserie.

Pero lo que sí sorprendió a muchos, en una entretenida ceremonia cargada de bromas y sketches, fueron algunos grandes momentos.

Uno de ellos tuvo lugar cuando la serie "El Oso", que narra la historia de un chef que tiene que hacerse cargo de la sandwichería familiar y la transforma, ganó el premio a Mejor serie de comedia.

El canadiense Matty Matheson, que es el único chef real en la ficción, pasó al frente a dar el discurso con todo el elenco detrás cuando el actor Ebon Moss-Bachrach le dio un beso apasionado al frente de todo el público, lo que generó el delirio de todos.

Momento emotivo

Otra gran parte de la premiación fue el "In memoriam", en el que se recordó a las personalidades que fallecieron en el último año.

El cantante Charlie Puth y el dúo The War and Treaty interpretaron una versión de "I''ll be there for you", la canción que fue la mítica cortina de la serie "Friends".

Los aplausos y la emoción se hizo sentir cuando en la pantalla apareció Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en la comedia y falleció hace poco menos de tres meses.

Otro gran momento fue cuando Peter Dinklage, actor recordado por interpretar a Tyrion Lannister en Game of Thrones (papel por el que ganó 4 Emmys), presentó el premio a mejor serie de drama (Succession) habiendo pasado momentos antes junto al mítico trono de la serie de HBO.

Fuente: Clarin