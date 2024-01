No le va a gustar a Cristiano Ronaldo: Desde Argentina explicaron por qué ya no se compara con Messi

Un nuevo round entre dos pesos pesados en la historia del fútbol se llevó a cabo y la victoria volvió a ser para Lionel Messi. Desde Argentina se animaron a explicar por qué Cristiano Ronaldo ya no se puede comparar con Leo y no lo dijo cualquier persona. Se trata de un jugador que supo enfrentar tanto a CR7 como al futbolista argentino.

La rivalidad entre Cristiano y Messi empezó a tocar las puertas para darle la bienvenida a un final poco atractivo. Ambos dejaron de jugar en Europa desde el 2023 y con un regreso casi impensado al fútbol competitivo, los mismos protagonistas dieron por terminado este enfrentamiento deportivo.

El primero en ponerle punto final fue Cristiano Ronaldo. El 6 de septiembre de 2023, el delantero portugués dejó en claro que sus seguidores no tenían por qué hablar mal de Leo Messi e incluso se animó a decir que “el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos, porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente”. La respuesta del jugador argentino no iba a tardar.

Messi le concedió una entrevista al diario L’Équipe el primero de noviembre de 2023 y le dio la razón a Cristiano sobre el final de la rivalidad que tuvieron. Palabras más, palabras menos, Lionel la recordó diciendo que “fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”. Pero… ¡Un momento! Este debate no se acaba todavía y más si un jugador que los enfrentó a los dos habló del tema.

Carlos Sánchez, experimentado jugador colombiano, puede presumir que se dio el lujo de jugar tanto contra Cristiano cuando jugó con el Elche en LaLiga, de España, como frente a Lionel Messi cuando enfrentó con Colombia a la Selección Argentina. Este mediocampista sería el encargado de traerle malas noticias a CR7 desde territorio argentino.

Fuente: Bolavip