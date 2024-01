Australian Open: Djokovic discutió con un espectador, pasó de ronda y se enferntará a Etcheverry

Novak Djokovic, que busca su 25ª Grand Slam y su 11º título en Melbourne, se llevó un buen susto ante el local Alexei Popyrin (N.43), al que acabó ganando por 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) y 6-3 y en la próxima ronda se enfrentará al argentino Tomás Etcheverry en el Australian Open.

Producto del reñido partido, el serbio que se posiciona en lo más alto del ranking ATP de tenis protagonizó un tenso ida y vuelta con un espectador a tal punto de que Nole lo invitó a pelear: "Vení y decímelo en la cara", disparó.

"No quisieras saber lo que decía. Me estaban diciendo muchas cosas desde ese lado. Las he ido tolerando durante casi todo el partido, pero llegó un momento donde dije basta y le dije a ese tipo si quería bajar y decírmelo en la cara", explicó tras el partido.

"Cuando te enfrentás a alguien, no tiene la valentía para bajar. Eso le dije, si era valiente para bajar. Si sos un hombre tan duro, bajá y decímelo en la cara y discutámoslo. Se disculpó de lejos. Ahí quedó todo", concluyó.

Fuente: 442