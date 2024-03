Rosario Central repudió las amenazas contra la familia de Ángel Di María

Durante la madrugada de este lunes, la familia de Ángel Di María recibió un mensaje amenazante en la casa que posee cerca de Rosario, su ciudad natal, que vive en las últimas semanas un recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico.

Los familiares de Fideo se encontraban en la localidad de Funes (provincia de Santa Fe), cuando un vehículo arrojó en torno a las 2:30 horas un mensaje amenazante.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", reza el escalofriante escrito dirigido directamente hacia el padre de Ángel.

Vale recordar que el extremo se encuentra concentrado con la Selección Argentina para disputar otro amistoso en Estados Unidos, en este caso el martes frente a la Costa Rica dirigida por el argentino Gustavo Alfaro.

Por otra parte, en estas últimas horas, Rosario Central, el club que vio nacer futbolísticamente a Di María publicó un contundente comunicado repudiando las amenazas que sufrió la familia del jugador.

"El Club Atlético Rosario Central repudia enfáticamente los hechos que son de público conocimiento, en los que se registraron amenazas contra un reconocido futbolista surgido de nuestra cantera", comienza el escrito.

"Ante este nuevo acto violento, la institución se pone a disposición de todas las autoridades y organismos pertinentes en pos de que se esclarezcan los hechos Y SE IDENTIFIQUE Y CASTIGUE A LOS RESPONSABLES", sentencia y agrega: "Nos sentimos agraviados, dañados y perjudicados porque este tipo de acciones violentas atentan directamente contra la economía y éxito deportivo de los clubes.

