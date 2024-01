Ley ómnibus: un halcón PRO también pone reparos al proyecto de Javier Milei

El diputado del PRO José Núñez planteó reparos al proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso y, si bien reafirmó su voluntad de acompañar en general a la hora de la votación, no descartó que vote en contra de esos artículos en particular si es que llegan al recinto. La decisión del oriundo de Santa Fe abre la puerta a una nueva complicación para el oficialismo, que sigue sin lograr una negociación fluida con los sectores dialoguistas de la oposición y así pone en riesgo la aprobación de los capítulos que considera más importantes de la ley.

Núñez es un halcón. Figura relevante dentro del ecosistema que rodea a Federico Angelini, renovó su banca en la Cámara baja como cabeza de la lista que acompañó la candidatura presidencial de Patricia Bullrich y luego formó parte del sector más ultra del macrismo santafesino que decidió apoyar, aportar recursos y fiscalización al libertario de cara al ballotage. De hecho, por esos días fue noticia por decir que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, “es más hijo de puta que Néstor Kirchner”.

Sin embargo, ante la ley ómnibus puso un freno. Especialmente, en el capítulo que afecta al sector productivo de Santa Fe. “Me hace ruido subir las retenciones. Los productores agropecuarios la pasaron mal con la sequía y ya aportan mucho”, le dijo Núñez a Letra P. Incluso, fue más allá y también se mostró en contra de la suba de retenciones a la agroindustria. “La molienda de soja genera valor agregado. Si le sacamos el incentivo, ¿cuál es la gracia de seguir generándolo?”, se preguntó.



Otro tema en el que Núñez no aseguró su apoyo fue la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. “Cambiémosla, ya se demostró que con la actual los jubilados perdieron contra la inflación, pero no la suspendamos y terminemos dependiendo de la buena voluntad del presidente, sea Milei o el que sea”, apuntó.

Por último, la restitución del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría también genera dudas en Núñez. Si bien, en su momento, no acompañó la quita del mencionado tributo porque la consideraba “una medida electoralista y cortoplacista de Massa”, Nuñez no está de acuerdo con el impuesto. “Si se va a volver a poner, ¿cuál va a ser el piso? ¿Cuál es la escala?”, inquirió y pidió que la actualización del mínimo no imponible sea “automática, no por decreto”.

Más allá de sus opiniones, el legislador santafesino sostiene su apoyo. “Queremos acompañar y que el presidente tenga su ley” afirma y aspira a que el oficialismo acepte ciertas modificaciones en el proyecto a partir del trabajo en comisión. “Es una lástima que sea a todo o nada”, cerró, parafraseando el eslogan de su excandidata presidencial y hoy ministra de Seguridad del gobierno libertario.

Con informacion de Letra P.