La nueva estrategia de Javier Milei para aprobar cuatro leyes clave en el futuro: qué peligros enfrenta

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, explicó algunas de las razones por las cuales el presidente de la Nación, Javier Milei, dio la orden de bajar el proyecto de Ley Ómnibus en su tratamiento en la Cámara de Diputados el martes de la semana pasada, luego de haberse llamado a un cuarto intermedio.

Espert explicó que el inciso 'h' del artículo 4 de la fallida Ley Ómnibus proponía otorgarle al presidente Javier Milei la posibilidad de unificar, transformar o incluso eliminar partidas destinadas a fondos fiduciarios o fideicomisos, y el inciso "e" del artículo 5, por otro lado, le permitiría privatizar unas 32 empresas públicas, donde ya se habían dejado afuera a YPF y al Banco Nación Argentina.

"En el primero tuvimos 142 votos en contra y en el segundo hubo 150 votos en contra, lo que demuestra que la casta política no quiere el cambio que expresa la política que quiere aplicar Milei", explicó Espert.

Para lograr las transformaciones y una total desregulación de la economía, Milei puso en funcionamiento el DNU 70/23, que ya sufrió unos 150 amparos, la mayoría de ellos relacionados con la reforma laboral y el proyecto de Ley Ómnibus, del cual ya se había sacado el capítulo fiscal.

Según lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al gobierno, luego de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, Milei avanzará con lo que él considera 4 reformas claves para desregular la economía, como la reforma del estado, la reforma laboral, la reforma impositiva, y la reforma judicial, más allá de la suerte que corra el DNU 70/23.

La mayoría de los analistas políticos y económicos consultados por iProfesional consideran que Milei encuentra una fuerte resistencia por parte de Unión Por La Patria, una parte de Hacemos Coalición Federal, la mayoría del radicalismo y de los partidos provinciales para hacer las reformas, y apuntan a esa oposición como uno de los peligros que enfrentará Milei en los próximos meses, más allá de una economía que caerá muy fuerte este año, y el otro peligro es que no pueda detener la inflación a partir del segundo semestre próximo.

La idea de Milei sería lograr una fusión de LLA con el PRO

La idea de una fusión con el PRO, como piensa Milei, le ayudaría para tratar de aprobar esas leyes a lo largo de este año, pero algunos analistas señalan que el mayor peligro es que luego de la caída del proyecto de Ley Ómnibus, el bloque de diputadas y diputados de La Libertad Avanza (LLA) quedó muy golpeado y fragmentado.

Hay algunos casos que merecen ser tenidos muy en cuenta en el futuro, como por ejemplo, la casi nula comunicación que hubo entre los legisladores y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, con los negociadores que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

En ese aspecto, hay que destacar que este fin de semana Zago reveló que, una vez caída la Ley Ómnibus, era muy probable que el presidente Javier Milei la desmembrara en tres o cuatro leyes distintas.

"Primero vamos a evaluar y tenemos distintos temas de seguridad, justicia, educación y cultura si se puede enviar de nuevo la Ley Ómnibus en tres o cuatro leyes distintas", explicó Zago en declaraciones a Radio Rivadavia.

Además, el jefe del bloque libertario planteó: "Una de las opciones que evalúa el gobierno es hacer leyes más pequeñas para poder evaluar y discutir en distintas comisiones y así avanzar, pero eso lo decidirá el presidente".

A su vez, Zago no descartó que algunos apartados de la ley caída sean enviados por Milei como nuevos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), pero algunos diputados y diputadas de LLA consideran que Menem y Zago no estuvieron a la altura.

Reproches a Zago y Martín Menem

Pero lo que más le reprochan a ambos es su soberbia y tozudez a la hora de negociar, al igual que a los otros personajes enviados por el Poder Ejecutivo que estuvieron a cargo de la negociación para aprobar el proyecto de Ley Ómnibus.

"Lo que deberían considerar Martín Menem y Oscar Zago para la próxima vez es tenernos más en consideración, ya que ninguno de nosotros pudo tener el dictamen del tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus y tampoco sabríamos qué negociaban ellos con la oposición porque los negociadores no éramos los diputados, sino el secretario de la Jefatura de Gabinete y director de YPF José Rolandi, el asesor presidencial Santiago Caputo y Maximiliano Farina, una ayudante de Federico Sturzenegger, quien nunca fue parte de nuestros equipos técnicos y a último momento sumó todas sus regulaciones a una especie de ley marco que nosotros veníamos analizando desde julio del año pasado bajo las instrucciones de Eduardo Rodríguez Chirillo, pero luego todo cambió con la llegada de Nicolás Posse", comentó a iProfesional una fuente cercana a LLA.

En tanto que varios diputados y diputadas libertarias han comenzado a analizar la posibilidad de formar un bloque por separado, como es el caso de la diputada nacional Marcela Pagano, quien ha preferido bajar su perfil para no generarle ningún problema a Milei, pero no se habla ni con Menem ni con Zago desde hace mucho tiempo.

Hay también otras diputadas provinciales que analizan posturas parecidas a las de Pagano, como el caso de una diputada que podría sumarse al bloque de Carolina Píparo.

Ruido en el oficialismo

En los últimos días, en el bloque libertario hubo dos hechos que no pasaron desapercibidos para varios diputados de la oposición y que generan mucho ruido.

El primero fue el miércoles de la semana pasada, luego de la caída de la Ley Ómnibus, cuando la diputada Rocío Bonacci presentó un proyecto de ley para derogar la ley del aborto, que detonó una feroz interna en el WhatsApp libertario, donde habría puesto la firma de algunas diputadas sin siquiera consultarlas.

En tanto que el último hecho se produjo este fin de semana en los festejos del aniversario 150 de la Ciudad de Mar del Plata en el partido de General Pueyrredón.

En el aniversario de La Feliz llamó la atención la foto de la diputada marplatense Juliana Santillán Brahim junto al todavía no designado secretario de Deportes y Turismo Daniel Scioli.

Esa foto de "La Topadora", así la llaman a Santillán en los equipos técnicos libertarios, generó mucha polémica en el grupo de WhatsApp del bloque, donde varios de sus compañeras y compañeros le recordaron a Santillán el pasado kirchnerista de Scioli y también la discusión llegó a la conveniencia de plantear la alianza con el PRO que podría hacer el gobierno.

En los últimos días, en el bloque de diputados libertarios reina la incertidumbre con respecto al rumbo político que tomará el gobierno luego del fracaso de la Ley Ómnibus. Muchos no tienen muy claro la lógica amigo-enemigo que planteó Milei, en particular porque solo les llegan versiones, pero no se pueden reunir con los principales funcionarios del gobierno.

Algunos reconocen la muy buena voluntad y gentileza del ministro del Interior, Guillermo Francos, pero creen que con eso no alcanza.

"Lo que nosotros estamos viendo es que los que eran nuestros aliados no fueron tan aliados y tenemos más enemigos de lo que pensábamos", comentó a iProfesional una fuente cercana a un diputado de LLA.

También algunos legisladores de LLA sostienen que hubo falta de conocimiento y de expertise en los negociadores y que se cayó en una especie de emboscada de la oposición encabezada por Unión Por La Patria y los partidos provinciales de Salta y de Córdoba.

Fracaso de la Ley Ómnibus y errores por falta de conocimiento reglamentario

En relación al fracaso del tratamiento de la ley, en particular Zago reconoció que se confundió con respecto a las condiciones que conlleva que el proyecto de ley vuelva a ser tratado en comisión.

"Yo me confundí a la hora de votar los incisos como nos pidieron y no los artículos en particular, pero en el fondo era volver a foja cero que volviera a comisión y la comisión volvería a sacar otro dictamen para votar en mayoría artículo por artículo", expresó.

Esta especie de mea culpa de Zago confirma que, por una parte, la caída del tratamiento en particular del proyecto de la Ley Ómnibus se debió a la falta de conocimiento de aspectos claves que se deben tener en cuenta a la hora de querer aprobar una ley en el Congreso de La Nación.

Zago fue más allá al reconocer que lo tomó por sorpresa que se voten por separado los incisos de cada artículo al expresar que "ya estaba acordado que votábamos por capítulo y después por artículo, y no pensábamos que nos iban a desmenuzar y del artículo desmenuzado en ocho incisos, ya los habían votado en contra, y como eso no estaba acordado, pedimos un cuarto intermedio".

Lo que no explicó Zago es por qué el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de la Jefatura de Gabinete José Rolandi informaron que la ley podría volver a comisiones y empezar a ser tratada nuevamente desde el inicio en el recinto.

De acuerdo con el artículo 8 del reglamento de la Cámara de Diputados, se deja establecido en forma expresa que si una ley aprobada en general es votada en contra en particular, la misma ya no puede volver a ser tratada. ¿No estaban al tanto de eso Caputo y Rolandi? Esto llevó directamente a que Milei desde Israel ordenara bajar la ley al parecer por una mala información o un error de interpretación de los negociadores.

* Para www.iprofesional.com