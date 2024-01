El PRO de Santa Fe confluye con Maximiliano Pullaro y votará en contra de las retenciones

En línea con la posición del gobernador Maximiliano Pullaro, los diputados santafesinos del PRO plantarán bandera contra la suba de retenciones y de no introducirse cambios votarán en contra de esos artículos de la ley ómnibus. Así lo confirmó a Letra P José Núñez, quien aseguró que es la postura que maneja todo el bloque de su partido.

“Independientemente de lo que dijo el gobernador, los seis del PRO estamos en contra de la suba de retenciones. Estamos en contra de los derechos de exportación para el agregado de valor, ya sea para harina de trigo, de soja o el aceite de soja, por citar algunos ejemplos”, planteó el legislador santafesino alineado a nivel nacional con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Hay puntos que no vamos a negociar. Podemos perder la votación, pero yo no voy a avalar ninguna suba de impuestos”, aseguró. Núñez fue más allá: opinó que aplicar más retenciones a industrias como las de la maquinaria agrícola es “una burrada”.



El legislador trabaja por estas horas para estudiar el ida y vuelta de modificaciones que cruzan Diputados y Poder Ejecutivo. Asegura que con sus pares de bloque ya definieron rechazar cualquier suba de impuestos. “Es contranatura y va en contra de lo que nosotros pregonamos”, explica.

“Como en la Ley Penal Federal, que fue votada por los diecinueve legisladores santafesinos, acá también se viene algo parecido con respecto a lo productivo. El campo ya está aportando. ¿Le vamos a pedir que hagan más esfuerzos después de la sequía y de los años difíciles?”, conjeturó.

Pullaro criticó el lunes el avance del Gobierno sobre la producción santafesina y lanzó una advertencia: “Espero que escuchen nuestro reclamo. Si no, le pido a los diputados de la provincia que voten en contra”.

Letra P realizó un repaso de los votos provinciales que podrían alinearse con el pedido del gobernador. Del total de 19 diputados, entre los que estaban del lado del rechazo podían contarse a los dos del socialismo –Esteban Paulón y Mónica Fein–, dos radicales –Melina Giorgi y Mario Barletta – y dos del PRO aliados del gobernador –Verónica Razzini y Gabriel Chumpitaz–, además de los seis justicialistas. Se descuenta que las bancas del peronismo votarán en contra del aumento de retenciones y de toda la ley.

Quedaban por ver cómo manejarían el tema Núñez, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas, que tienen que atender las necesidades de la provincia, pero también los lineamientos que marcan los popes partidarios nacionales. Núñez encabezó en Santa Fe la lista de diputados de Juntos por el Cambio y en la interna del PRO jugó con Bullrich.

Para el diputado, subas como las que se piensan aplicar a la harina de trigo, que pasaría de acuerdo al proyecto del Gobierno nacional del 7 al 15 por ciento, podrían hacer que esa industria pierda mercados que logró conquistar, como los de Brasil y Bolivia.

“(El Gobierno) Va a recaudar el 15 por ciento de cero, porque corremos el riesgo de perder esos mercados. En el de aceite de soja perdimos el primer puesto que teníamos a nivel mundial. Sería un desincentivo volver a poner algo (de retenciones) que costó sacar. Te pongo otro ejemplo: ponerle el 15 por ciento a la maquinaria agrícola me parece una burrada. Van a sumar 7 millones de dólares, que no es un monto importante, y ponen en riesgo muchos puestos de trabajo, porque perdemos mercados”, evaluó.

El legislador planteó también como un contrasentido que se abra el mercado para la libre importación y, al mismo tiempo, se apliquen más impuestos sobre sectores locales que quieren exportar.

“Nos van a venir a comer algo del mercado y a nosotros, cuando queremos ganar un mercado afuera nos ponés sobreprecios o una barrera arancelaria. Ahí estamos un poco desorientados con el Gobierno", aceptó.

Deseos y críticas hacia Mileien Santa Fe

"Todos los diputados de Juntos por el Cambio queremos que le vaya bien a Milei, pero me parece que le está errando el camino --evaluó Núñez--. Se lo hice saber a todos los líderes del PRO y de La Libertad Avanza. Me parece o, que está mal asesorado, o que quiere meter mano en un lugar en el que corremos el riesgo de que se quede con el 15% de nada. No pasa lo mismo con los cereales, donde producimos para más de 400 millones de habitantes, nos sobra y tenemos que exportar. Pero ésa es la más fácil, que es a la que ha acudido siempre el kirchnerismo. ¿Hemos criticado siempre y ahora vamos a votar (a favor)? No”.

El lunes Pullaro arremetió con un tono desacostumbrado contra la gestión de Javier Milei: “Me duele que un gobierno en el cual yo tenía expectativas de que iba a centrarse en los gastos superfluos para corregir el déficit fiscal, y que se iba a ocupar de la desigualdad en el reparto de los recursos y subsidios en tarifas, por ejemplo, quiera gravar a la industria que genera trabajo en mi provincia”.

Núñez dijo que está dispuesto a discutir todo y que desea que le vaya bien a Milei porque “se asemeja más a las ideas” de Juntos por el Cambio, pero cuestionó en el mismo sentido que Pullaro al asegurar que el libertario prometió “ajustar por la casta y por los ñoquis del Estado” y ahora busca hacerlo con “el sector productivo”.

Con informacion de Letra P.