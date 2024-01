Miguel Pichetto lapidó a Luis Caputo por la ley ómnibus: "No tuvo la valentía de venir al Congreso"

Tras su fuerte "advertencia" a los gobernadores sobre lo que pasará si no se aprueba la Ley Ómnibus, el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzó a recibir críticas tanto desde el peronismo como de sectores "aliados" al gobierno de Javier Milei. Eso incluyó un fuerte cuestionamiento de Miguel Ángel Pichetto, actual diputado y ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, que le reprochó no haber asistido al Congreso para defender el proyect oficialista.

"El Ministro de Economía, Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos", lanzó el legislador de Hacemos Coalición Federal a través de su cuenta de X (Twitter).

La respuesta del titular del Palacio de Hacienda no se hizo esperar. "Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia", enfatizó Caputo.

"Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default", amplió "Toto".

Luego, el ministro concluyó: "El tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasará si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos".

Más críticas a Caputo

Otra de las críticas al titular de la cartera de Economía provino de la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa "Lilita" Carrió, quien compartió un mensaje del presidente del partido, Maximiliano Ferraro, donde sostenía que el funcionario "entrega a los jubilados" mientras que no toca los "privilegios" de Tierra del Fuego para beneficiar a "Nicky", su primo.

"El señor Toto Caputo entrega a los jubilados para hacer el ajuste y licua fuertemente sus haberes, pero no toca el régimen fiscal de privilegios y corporativo de Tierra del Fuego, cuyo beneficiario directo es su familiar 'Nicky'. Hoy, una de las peores emergencias que atravesamos, es el padecimiento de nuestros jubilados", lanzó Ferraro.

La legisladora porteña Graciela Ocaña también apuntó contra el ministro por la reforma previsional y, citando al funcionario, cuestionó: "Y si probas recortando los beneficios a tu primo? En lugar de ajustar a los jubilados, subir impuestos a la producción o recortar a las provincias".

La polémica se desató en la red social de Elon Musk luego de que el titular del Palacio de Hacienda publicara un mensajes que se entendió como una amenaza hacia las provincias, advirtiendo que aplicará recortes en el presupuesto si los diputados no votar a favor de aprobar la Ley Ómnibus.

"Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", anticipó.

Luego, añadió: "No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico".

Pichetto: "Tengo dudas de su valentía"

El cruce entre el diputado y el ministro de Economía no se quedó solo en redes sociales, ya que luego el legislador dio una entrevista radial donde profundizó sus críticas hacia el funcionario y enfatizó: "Tengo dudas de su valentía".

"Nunca tuvo ningún contacto con el congreso, lo hizo a través de un funcionario, pero Caputo no vino a exponer cuando se trataba precisamente de un tema económico. Ante esta ley que es muy amplia hubiera sido muy importante que venga una hora a exponer frente a los diputados en las comisiones, que hubiera mostrado una actitud y un compromiso que no suele mostrar en general, siempre tiene algún prejuicio con el Congreso", disparó.

En diálogo con Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, agregó: "Me parece lamentable que el que era el que proyectó toda la política de la emergencia económica, toda la política del ajuste fiscal, todo el esquema de ordenamiento no haya ido al Congreso a exponer. En los países serios los ministros no le tienen miedo a los diputados".

"Lo que me molesta es que esté amenazando", remarcó y amplió: "Tiene un tono de amenaza hacia los gobernadores si no se vota la ley. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para darle la mayoría. Le hemos hecho llegar al Gobierno los temas que nos preocupan, como el tema jubilados, retenciones. Sin embargo tiene esa actitud".

Luego, concluyó: "Hay realidades de la provincia que tiene que ver con la situación fiscal y tenemos que tener una mirada federal, no es solo el AMBA, hay que tener un equilibrio. El señor Caputo no tiene un voto así que que no emboque votos que no tiene, los votos los tiene el gobierno del presidente".

