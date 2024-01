Ley ómnibus: Maximiliano Pullaro también cargó contras las amenazas de Toto Caputo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó al ministro de Economía, Toto Caputo, por amenazar con el recorte de partidas a las provincias si el Congreso no aprueba la ley ómnibus. "Me angustia su amenaza, yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera", apuntó el santafesino.

"Nos habla a nosotros porque fuimos el principal gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe: las retenciones a las exportaciones agropecuarias y a las exportaciones industriales", explicó Pullaro, intentando sostener en alto la bandera de principal defensor del reclamo que empuja el sector productivo de la zona núcleo.

"Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y, si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria", subrayó el gobernador y consideró que con medidas de ese tipo, lo que se va a lograr "es que se pierdan puestos de trabajo y se afecte el crecimiento económico en el interior de Argentina".



"Que desde Buenos Aires miren mucho más al interior. El interior es gente de trabajo que se esfuerza todos los días. Nosotros no vivimos de la coparticipación. Eso es Santa Fe", concluyó en declaraciones realizadas en la Casa de Gobierno santafesina.

El titular de la cartera de Economía también fue criticado por el jefe del bloque radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, y su par de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto. Ambos lo cruzaron por Twitter y el funcionario insistió con que no amenazó a los gobernadores.

"El tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan que pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos", respondió Caputo.

De Loredo le recordó "que los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político" y que "la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones". "Esto tampoco es una amenaza, es una respuesta a todos los jubilados y productores que se preguntan si el ajuste volverá a caer sobre ellos o si verdaderamente se produjo un cambio", ironizó el legislador cordobés.

Con informacion de Letra P.