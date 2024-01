La dura decisión de Moria Casán en el cumpleaños de 80 de Susana Giménez

Moria Casán explicó por qué no llamará a Susana Giménez, con quien supieron ser una exitosa dupla artística, para felicitarla por sus 80 años. La artista se sinceró sobre la actitud que le molestó de la conductora, cuando ella estuvo privada de la libertad, años atrás.

"Fuimos compañeras, quedamos ancladas en los ‘80, de vez en cuando la veo... Y no la voy a llamar. ¿Por qué la tendría que llamar?", planteó Moria, fiel a su estilo, al aire de Desayuno Americano, el programa de Pamela David, en América.

"Como ella no me llama a mí para mi cumpleaños, ni llamó a mi casa cuando yo estaba en la cárcel. Esas no son amigas", destacó Casán, sobre el proceder de la diva de los teléfonos en el tiempo en que la "one" estuvo recluida de su libertad, en Paraguay.



"Es una fantasía de la gente, de la rubia y la morocha, porque después nunca hubo una pareja igual de mujeres que tuviera, cada una por separado, y juntas, semejante poder de convocatoria", recordó la showman.

POR QUÉ MORIA Y SUSANA NO SON AMIGAS

"Hice mil años. A la única que saludaba, que soy más amiga, es a Nora Cárpena. Uno tiene sus preferencias. Pero no soy amiga de la gente con al cual trabajo, de muy poca gente me hago amiga”, justificó Moria, al aire.

“Cuando yo entré ya Susana Giménez era una figura. En realidad, yo era la que se incorporaba, porque yo entré al teatro sin saber que iba a entrar, yo no tenía ninguna clase de carrera, y esta mujer ya era una figura importante”, rememoró, Casán.

Fuente: Infobae