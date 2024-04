Se filtró el chat entre Sebastián Sosa y su esposa desde el hotel donde habría abusado sexualmente de una periodista junto a tres jugadores de Vélez

El pasado jueves se filtró la conversación vía chat que tuvo el exarquero de Vélez Sebastián Sosa con su mujer mientras él se hospedaba en el hotel donde habría sucedido el abuso sexual junto a sus tres compañeros de equipo. Esta información puede resultar relevante en tanto demostraría la participación material del futbolista en el crimen.

Sosa se contactó con su esposa Stephanie Correa la noche del 2 de marzo al terminar el partido de Vélez contra Atlético Tucumán, mientras ella se encontraba en Buenos Aires. La conversación, que duró hasta las 2 am de la madrugada siguiente, se desarrolló durante la estadía en el hotel del jugador, donde lo acompañaban el resto de los acusados por abuso sexual a una periodista deportiva de 24 años, aunque no menciona la presencia de estos.

A las 00:25 horas, el futbolista relató que está "acostado" en la habitación. La pareja interactuó por chat hasta las 1:50 de la madrugada, cuando Sosa se despidió para ir a dormir. "Ya me dio sueño, bebé", explicó.

Igualmente, al minuto el acusado insiste en que Correa le conteste. "Hablame amor que estás en línea, y me voy a dormir bebé". Esta se despidió también y luego le preguntó a qué hora llegaría el 3 de marzo. A las 2am, Sosa responde que "tipo 8 de la noche", y eso es lo último que se registró en el chat.



En este sentido, el imputado no le mencionó a su mujer que en simultáneo hablaba con la víctima ni tampoco que los demás jugadores estaban en la misma locación. Lo que sí reconoció al momento de la investigación es que mantenía una conversación desde una cuenta de WhatsApp secundaria con la periodista, ya que su esposa solía revisarle el celular.

"Le empecé a mandar mensajes desde otro Whatsapp en mi celular. Por suerte los mandé por ahí, porque si no los hubiera borrado para no tener problemas con mi señora”, confesó el exarquero.

Además, en el marco de la declaración que cedió a la Justicia agregó: "Si yo hubiera mandado de mi número oficial, hubiera borrado todo como le pedí a ella. Si mi señora está viendo el Whatsapp web, tal vez me meto en un lío por una boludez”.

En esa línea, sostuvo que no eliminó ni editó mensajes. "No borré ni un mensaje de esa conversación, está todo para exponerlo", aseguró el acusado.

En qué posición queda Sebastián Sosa después de la filtración de los chats

Anteriormente, tanto él como los tres jugadores implicados en el crimen Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín fueron detenidos y debieron declarar ante la fiscalía. La causa fue catalogada con la carátula de "abuso sexual con acceso carnal agravado por dos o más personas", a raíz de la denuncia de la periodista de deportes.

Esta describió que el sábado 2 de marzo Sebastián Sosa comenzó a hablarle a través de Instagram y que le pidió su número de teléfono. Ya en WhatsApp, ambos concretaron un encuentro en el hotel donde el plantel se hospedaba.



En el chat el último especificó que "tenía la noche libre" y preguntó si quería tomar algo. "Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar pero le dije que no, y él me dijo que estaba con otros compañeros. Yo le respondí textualmente: 'mientras no se desubiquen, no hay problema'", precisó la mujer.

Alrededor de las 22 horas Sosa la invitó al hotel Hilton de Tucumán y ahí es cuando comenzó la pesadilla. "Me ofrecieron dos latas de cerveza y luego me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos", explicó.

Automáticamente, el grupo preparó un fernet y según el testimonio de la denunciante estos fingían tomar, pero siempre el vaso volvía hacia ella. La víctima aseguró que los futbolistas abusaron sexualmente de ella y por ese motivo la causa se elevó a la Justicia.

Más tarde, la jueza encargada del caso dictaminó la prisión preventiva domiciliaria para tres de los futbolistas, Cufré, Osorio y Florentín. No obstante, se le concedió la libertad condicional a Sosa por haber tenido una "participación secundaria", quien además pagó una caución de 50 millones de pesos.

Asimismo, ninguno tiene permitido salir del país y se rescindieron todos sus contratos en el Club Atlético Vélez Sarsfield.

