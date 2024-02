6 micro tendencias de moda que se harán grandes en 2024 (y no tardarás en llevar)

Las tendencias de la primavera 2024 están más que desplegadas y puestas sobre la mesa, en espera de que los tímidos rayos de sol se hagan más intensos para poder comenzar a interpretarlas. Al menos las que el paradigma de la industria de la moda (con las pasarelas a la cabeza) ha establecido como las más masivas o generalistas. Sin embargo, existen otras estéticas y tendencias que, si bien una parte de ellas surge en el seno de las propuestas oficiales de los diseñadores, otras muchas surgen en contextos de menor difusión o que por su ciclo natural dentro de la industria siguen vigentes, pero ya no suponen algo tan novedoso, y su comportamiento se desarrolla a un nivel algo más micro.

Hablamos de esas micro tendencias que comienzan a gestarse en Instagram o TikTok, en las calles de algunas ciudades de Europa (como Londres, París, Madrid, Berlín, porque las vemos en un gran número de transeúntes estilosas) o sobre las pasarelas internacionales reincidiendo después de haber saltado algunas temporadas antes, pero más especialmente nos referimos a las que detectamos ahora mismo en medio del invierno y tienen visos de hacerse virales, porque queremos llevarlas desde ya, a lo largo de todo 2024.

Ya sea el popular 'pop of red' o 'burgundy' que este año recién estrenado seguirá inundando el 'feed' de 'looks' con luminosos toques de rojo o burdeos (en calcetines, medias, jerséis, bufandas o lazos para el pelo), usar una sudadera con capucha debajo de cualquier conjunto o dar un pequeño giro a nuestras piezas de joyería cambiando el oro por la plata, hemos seleccionado aquellas micro tendencias que más nos inspiran y que creemos que pueden hacerse bastante grandes este 2024. Vete metiéndolas ya en tu radar...



Toques de rojo/burdeos

Y esta corriente estética entronca con uno de los colores destacados de este 2024: el rojo 'cherry', que viene a robarle el protagonismo al rojo que tan de moda ha estado el pasado otoño. Haciendo que cada 'look' parezca de manera instantánea mucho más lujoso y pulido, se trata de añadir 'pops' de tonos 'berries'/rojo 'cherry' a través de un bolso, calcetines y una prenda de punto, o los tres al mismo tiempo, sin ningún pudor.

Faldas maxi estructuradas

Dejamos a un lado momentáneamente la falda 'slip' o satinada, para decir hola este 2024 a la falda maxi tipo columna. Estas faldas estructuradas mejoran aún más y se ven realzadas con camisas masculinas, suéters de punto mohair o 'cashmere' y 'blazers' de corte 'oversize'.

Capuchas debajo de todo

Las calles de Londres nos ponen sobre la pista de este gesto de estilo para interpretar a lo largo del invierno de 2024: esta prenda básica y sencilla, la sudadera con capucha, se ha detectado debajo de cada abrigo de paño, chaqueta o americana (preferiblemente 'oversize').

Bolso y calzado coordinados

Esta micro tendencia regresa con fuerza después de varios años relegada, a pesar de que durante mucho tiempo fue una regla que nadie se saltaba. Y es que hasta hace nada era mucho más revolucionario y 'cool' meter combinaciones de colores inesperadas, pero de un tiempo a esta parte las más innovadoras han querido regresar a lo clásico y apostar por combinar bolso y calzado del mismo color.

Faldas transparentes

Las transparencias son recurrentes cada temporada estival y esta próxima primavera no será muy diferente: la consigna que no debemos perder es la de las faldas transparentes, que las pasarelas (con Miu Miu a la cabeza) sugirieron como alternativa velada más discreta para mostrar piel en cuanto las temperaturas sean más cálidas. Combinadas con jerséis de punto trenzado, cazadoras de piel, chalecos o americanas 'oversized', forman conjuntos perfectos para comenzar a lucir ya mismo, si se es lo suficientemente osada.

Falda sobre pantalón

Nostalgia dosmilera, juego ingenioso de capas… Este dúo de falda y pantalón se postula como una de las tendencias micro más vanguardistas del nuevo año, que ya empieza a hacer ruido en el 'street style'. Tanto con piezas de corte sastre (tanto falda como pantalón) como de estilo más deportivo (de patrón 'workwear', con 'sneakers'…), el combo es perfecto para añadir un toque moderno y desenfadado a cualquier estilismo a lo largo de 2024.

Calcetines a la rodilla

Nos encantan los trucos de estilo sencillos, los que se pueden llevar a cabo con lo que ya se tiene dentro del guardarropa. Y si en 2023 los calcetines visibles con todo tipo de calzado (sobre todo el combo mocasines con calcetines) eran ese detalle imprescindible que daba rollo a todos los looks, para este año par la pasarela ha dado un nuevo giro elevándolos hasta la rodilla, en compañía de mini vestidos y faldas a la altura de la rodilla.

Joyería plateada

Este 2024 la plata va a hacerle seria competencia al oro, hasta el punto de casi borrarlo de las elecciones estilísticas, como las de algunas influyentes europeas. Tienes todo el año para hacer el cambio de joyas doradas por plateadas y verás cómo el rollo que los 'looks' adoptan es completamente distinto, más reposado, discreto, sin perder su efecto cool.

