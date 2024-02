Así luce Usher, de 45 años, en la nueva campaña de ropa interior de Skims

Usher protagoniza la nueva campaña de la colección de ropa interior de la marca Skims, fundada por Kim Kardashian.

El artista estadounidense de 45 años encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII el próximo domingo 11 de febrero.

Uno de los íconos del género R&B y ganador del premio Grammy anunció junto a su nueva campaña de Skims que este viernes 9 de febrero saldrá su noveno álbum musical titulado Coming Home.

La campaña fue fotografiada por Donna Trope y muestra al artista luciendo piezas livianas con siluetas ajustadas en colores como azul medianoche y verde militar.



“Cuando me pidieron asociarme con Skims Mens me sentí muy honrado” dijo Usher en un comunicado. “Kim ha sido una amiga de mucho tiempo y siempre me ha apoyado en mi trabajo. Así que la oportunidad de colaborar juntos en una campaña que también apoya el lanzamiento de mi álbum hace mucho sentido”

Con la presentación de esta nueva campaña Skims también lanzará una versión exclusiva de descarga digital para el próximo álbum de Usher.

El artista se une al listado de celebridades como Neymar Jr., Lana del rey, Kim Cattrall, y otros que han protagonizado campañas para la marca.

Fuente: Ellas