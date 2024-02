Manuel Adorni se refirió al 20,6% de inflación de enero: "Todavía impacta el mal manejo del gobierno anterior"

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el aumento del 20,6% de inflación que se registró en enero es un número "horroroso" pero destacó que los índices comenzaron a mostrar una desaceleración. En esa línea, apuntó contra "el mal manejo económico" de la gestión del expresidente Alberto Fernández, que consideró que continúa impactando en la economía del país.

"Está claro que un 20,6% es un número disparatado para lo que es la inflación en el mundo", comenzó diciendo el portavoz del presidente Javier Milei en el inicio de su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada. "Sin embargo, representa una desaceleración de los índices inflacionarios", añadió.

Adorni destacó que cuando el dirigente libertario asumió la Presidencia "la inflación corría al 1,2% diario", lo cual significa "estar transitando una hiperinflación". Por eso, sostuvo que las cifras de la inflación de diciembre y enero son para el Gobierno "es el resultado de haber evitado una catástrofe en virtud de la tremenda herencia recibida".

Y lanzó: "Todavía están impactando el gran desmanejo de la Economía que hizo el gobierno anterior, como lo fue el 'Plan Platita' y tantas otras cosas que ocurrieron y que nos han dejado al borde de la catástrofe absoluta en materia económica e inflacionaria".

En ese sentido, el vocero presidencial sostuvo que es "parte de un gran esfuerzo que estamos haciendo todos" y que el presidente Milei "no llegó al Gobierno para agradar a nadie" sino para solucionar los problemas que tiene la Argentina. "No podemos seguir discutiendo en un país donde no podemos tener una vida normal sin que el Estado nos ayude", comentó.

Cabe señalar que el número de la inflación se conoce tras el primer mes completo de gestión libertaria, donde aumentó 20,6% en enero y registró un incremento interanual de 254,2%. La medición mensual arrojó una desaceleración de casi cinco puntos porcentuales respecto del 25,5% comunicado en diciembre de 2023.

El Gobierno no convocará a los gobernadores

En otro momento de la rueda de prensa, Adorni rechazó que el Gobierno convoque a los gobernadores a reuniones "específicas" de gestión y del avance de leyes en el Congreso porque, aseguró, que "el diálogo está abierto, especialmente con el ministro del Interior, Guillermo Francos".

También afirmó que el Poder Ejecutivo "no va a extender el período de sesiones extraordinarias", el cual finaliza este jueves. Además, dijo que el Congreso eventualmente retomará el tratamiento de la llamada Ley "Bases", la cual volvió a comisiones cuando se debatía artículo por artículo en la Cámara de Diputados.

El portavoz también aseguró que "por ahora" no habrá otros cambios en el Gabinete, que este jueves tuvo una reunión en la Casa de Gobierno sin la presencia del Jefe de Estado, que siguió el encuentro virtualmente desde la Quinta de Olivos por cuestiones de agenda.

Sus dichos se fueron en referencia a las salidas de Flavia Royón, que estaba al frente de la Secretaría de Minería, y de Osvaldo Giordano, quien se desempeñaba como director de la Anses, tras el fracaso del mencionado megaproyecto en el Congreso y el aumento de la tensión con los mandatarios provinciales.

"Por ahora no hay cambios definidos en el gabinete; las renuncias de Royón y Giordano estuvieron relacionadas con cuestiones de gestión", concluyó Adorni.

Con información de www.perfil.com