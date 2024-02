Las proyecciones del "finfluencer" Leonardo Chialva: el riesgo del "elijo creer"

Leonardo “Leo” Chialva es Master en International Business del EAE Business School-Universitat de Barcelona, especialista en Mercado de Capitales de la UBA, Contador Público de la Universidad Nacional de Córdoba, CFA Chartholder, y tiene más de 25 años de experiencia en el mercado. Lo siguen en X más de 13.000 usuarios y en TikTok ha llegado a los 132.000, lo que lo hace un “power influencer”.

Periodista: “Leo, solo tres preguntas. La primera: hace poco diste una charla en la CFA Society Argentina, en teoría la “creme de la creme” de los traders argentinos. ¿A que le temen?

L.C.: ¿Sabes qué? Ha bajado el temor, elegimos creer. Noto un voluntarismo -déjame usar esa palabra- entre los operadores y los que estamos en los mercados, que mirando a lo que vivimos los que tenemos más años o que lo que nos cuentan sobre esas viejas historias de los 90´s de una Argentina un poco más abierta, integrada, pujante…puede significar el retorno del trabajo financiero de verdad.

Periodista: ¿Vos en los 90´s no estabas?

L.C.: Entré al final de los 90´s, viví la decadencia. Cuando arranqué mis primeros pasos fueron todos los canjes de deuda, de los Bocones, de los Bontes… Pensándolo, hoy el principal temor es casi el miedo al miedo, el miedo al fracaso permanente de la Argentina: ¿Otra vez vamos a fracasar?

Cuando empezó el gobierno de Macri, los -inversores financieros- locales estábamos muy escépticos y los internacionales muy eufóricos. Eso se vio en los precios y lo que te estoy diciendo se ve ahora en los precios también. Los inversores locales ahora, más voluntaristas, mirá la curva de pesos, todo cotizando a 100 de paridad, el billete planchado, bolsa en un bull market que nace en julio de 2022 (trepa 190% en dólares) pero que a pesar de la baja en lo que va del mes, por ahora parece que se sostiene.

Y en cambio ahora los inversores internacionales escépticos, bonos a 35-40 dólares, recién asomando el hocico en los últimos días. La suba que tuvimos hasta aquí con los papeles externos, que arrancó antes de ganar Milei, se explica mucho por cuestiones globales. Hubieses ganado mucha más plata comprando deuda de otros países, ni hablar de Salvador que la Argentina. Fijáte, hasta países como Salvador se ordenan ¿y nosotros no?

Yo no veo tanto temor entre los operadores locales, veo tal vez mucho voluntarismo, el elijo creer, hasta que, bueno… me decepcionen, si me decepcionan. Los tipos de fuera son los que dicen: “¿Vieron, no pasaron la Ley?”, “Son lo mismo de siempre”, “Hasta que no lo vea, no lo creo”, “el que se quemó con leche…”

Periodista: ¿Eso es mejor o peor que lo de Macri?

L.C.: Creo que es mejor. Primero porque ganó alguien distinto, diciendo lo que iba a hacer, y porque al peronismo -no es una frase mía, no me acuerdo de quien, sino te lo diría-, al peronismo le llegó el largo plazo.

La idea del peronismo -es una entelequia- es muy noble: que todos vivamos bien. Ahora para que todos vivamos bien si no creces de manera significativa, tengo dos caminos: o consumo stocks como lo hizo Perón con las reservas en oro y lo hizo el kirchnerismo con las reservas internacionales, o saqueas al alguien. En el caso argentino al campo, cada 10 años te manoteaste la guita de los inversores externos y no les pagaste y vas saqueando de alguna manera -y aquí es donde le llegó el largo plazo al peronismo- a los argentinos, con la inflación.

Si vos defaulteas los bonos, golpeas a Wall Street y a los fondos locales. Pero cuando es con inflación, al final golpeas a tus votantes. Es a ese votante que suponía que el peronismo le iba a traer bienestar a quien le está golpeando el largo plazo.

¿Qué significa esto? Que la política de bienestar del peronismo es incongruente en el largo plazo. ¿Se puede sostener el corto? Claro, pero a veces el corto dura cinco o diez años. Y sí: viento de cola, el precio de la soja, les llueve, esto, aquello, manoteo un stock acá, agarro un flujo allá… llegan. Cristina en el 2015, llega muy bien. La macro estaba toda desordenada, pero la micro andaba muy bien. Ahora Alberto Fernández entrega la micro destruida, la macro y la micro. Finalmente convergen las dos, es a eso a lo que yo llamo “les llego el largo plazo".

Esto lo habilita políticamente a Milei, que después de más de dos meses muy duros sigue teniendo sustento social; el tipo todavía tiene una imagen positiva del 50%. Porque la gente viene de aquello, lo que le da a este proyecto una mayor chance de éxito político que a otros del pasado. Digo político porque el 80% de lo que pasa en un país como Argentina es política y solo 20% fundamentales. Si el Banco Central está comprando reservas, buenísimo, pero si la política decide que esto se terminó, se terminó.

Tiene más chance de éxito, pero como el “track récord” de Argentina es nefasto, igual es difícil. ¿Qué “track récord” tiene el país de hacer ajuste de este tipo?... ninguno. Si fuésemos Irlanda diríamos, la probabilidad de éxito del 99.9%. Pero es Argentina, en una circunstancia inédita: al peronismo le llegó el largo plazo, finalmente se rompió el contrato que tenía con la sociedad.

Por eso los bonos tienen una relación riesgo retorno favorable, que tal vez no lo tienen las acciones, dado el origen del Bull Maket. Por pantalla, Argentina vale, ponele, u$d 40. Estamos a u$d 15 del infierno, Ucrania vale u$d 25, lo mismo que Venezuela hasta hace poco. ¿Qué debería valer si hacemos cuatro cosas bien…? u$d 65, ponele dentro de seis meses.

Digamos que le creemos a Caputo -nosotros somos algo más escépticos con la velocidad de la baja inflación- y vamos a un abril/mayo donde lo peor de la inflación ya pasó, vienen las paritarias, el ingreso empieza a mejorar, llueve -no es casualidad que los bonos reaccionaran después los 100mm del feriado largo de manera a positiva- y empieza a entrar la plata del campo, se conforma esta alianza de centro derecha más algunos radicales -porque sin ellos no llegas a los 129 diputados- y la gente acompañó. Ahí entras en un periodo en el que dejaste lo peor atrás, socialmente no estallaste y ahora tenés el musculo político para tus reformas. En ese punto es donde el tipo de afuera puede decir “Ché.. y si ponemos la nada misma que son u$d 5.000 palos en deuda Argentina” … ¡Apa!, los bonos no pueden valer lo que valen ahora.

Claro que Powell, región, etc. mediante. Me parce que, en el primer trimestre, el mundo no nos va a ayudar del todo, dejando de lado Ucrania e Israel, China está trastabillando y los yanquis patearon la rebaja de la tasa para adelante. Suma que en el segundo tenés a Trump.

Periodista: ¿Que le preocupa a tus clientes que se mueven en el mundo real?

L.C.: La normalización de la actividad cambiaria. Estas semanas el Central compró u$s7.000 millones, pero fue a costa se sentarse en la caja y no darle un dólar a nadie.

El tipo que está en un negocio real, que importa, que tiene que pagar billetitos al exterior, que no los consigue, no se los destraban, le dieron un bono, no entiende lo que es, y que lo ayudamos, fue a la suscripción, se lo vendemos, le pagamos al de afuera, le empiezan a entregar algún dolarito, sobre todo a las pymes más chiquititas…, lo que más le preocupa es la normalización, que levanten el cepo. Están todos metidos en la misma, enmarañados en una gran traba burocrática. Y si la empresa es internacional, peor aún porque los de afuera no entienden nada.

Milei lo sabe. El tipo no está cómodo con el Cepo porque con Cepo la economía no funciona. Entonces la preocupación para los clientes no es: subió la brecha, bajó la brecha, los bonos subieron, bajaron el bitcoin o Powell, nada de esto, lo único que le interesa es le regularicen y normalicen el mercado de cambios, así él puede regularizar su día a día.

Periodista: ¿Quieren una dolarización o algo parecido?

L.C.: La gente está mirando a las próximas 24 horas. La dolarización es un tema que ni debaten. Es como la tercer derivada o preguntarte a qué hora salimos de vacaciones en el 2029.

Mi advertencia a todos es: “regularicen muchachos”, porque ojo, la economía que van a tener después de que se normalice el cepo no es la economía peronista de la gestión Fernández o la electoral de la Fernández Maza, ni a de estos meses. La demanda va a ser menor, van a vender menos, van a tener que sacrificar márgenes…

Periodista: ¿Me estás hablando de una recesión?

L.C.: No. Hablo de una normalización.

No era normal lo que estaba pasando. Cuando yo imprimo millones de pesos y los pongo en el bolsillo de todos, sin ningún tipo de restricción de nada y además me te bajo los impuestos, como pasó con los con el impuesto a las ganancias, induzco una situación de bienestar máximo, que provoca una revolución económica, el mejor de los mundos. Pero esto no es sostenible, así que ahora vamos a una economía con restricciones.

Periodista: ¿Entonces la percepción que va a tener la gente más adelante sobre lo que le va a toar vivir o puede terminar siendo peor que lo que marque la realidad?

L.C.: Sí, totalmente. Vivir en un país que funciona con la lógica económica del capitalismo es duro.

¿Te pagan en función de tu productividad?, la Argentina tiene una muy baja productividad.

¿Por qué tiene un bajo desempleo? porque los salarios son muy bajos.

Lo que va a pasar es que van a subir los salarios en dólares. ¿Va a subir el poder de compra de la gente? Si, pero solo el de los que mantengan su trabajo. En el medio lo que va a suceder es que mucha gente va a perder el trabajo. Porque tenían un trabajo promedio de u$d 200 por mes, pero ya no existen más trabajos de u$d 200, ahora el promedio es de u$d 600. Pero a u$d 600 hay menos trabajos, por eso empieza a aumentar el desempleo. Eso va a empezar a pasar una vez que normalices.

Así que este nuevo proceso va a ser con la destrucción del empleo poco productivo, impulsado por el aumento de los salarios, generando un mayor bienestar a todos aquellos que logran permanecer dentro del sistema; esto es parecido a la convertibilidad.

Lo que pasó es que con la convertibilidad -un sistema tan rígido, en una década muy mala para países como la Argentina, etc.- cada vez fue cayendo más gente afuera del sistema.

Vos partís hoy de una situación diferente, con mejores precios en los commodities -si bien la soja ha caído-, con vecinos mucho más ordenados, monedas más estables, etc., que deberían llevarte a un nivel de equilibrio natural en el que los que salgan del sistema no sean tantos como para romper el sistema.

Ahí es donde viene un debate filosófico académico de los más complejos de analizar, te diría solo para economista con doctorado: ¿Qué es la dolarización? O, ¿qué pasa si yo dolarizó y el sistema termina siendo otra vez tan rígido que termina sacando -dada su productividad, capacitación, etc.- una vez más a demasiada gente del sistema? Esto no lo está discutiendo el tipo que está en una mesa.

Periodista: Me estás presentado un panorama de ajuste para la Argentina en estos primeros 6 primeros meses, de mejoras estructurales entre 6 meses y 18 meses, a partir de ahí un cambio radical en la base económica, que es cuando realmente tendría los problemas sociales

L.C.: Si en esos 6 a 18 meses me reformaste la ley laboral, las leyes tributarias y la ley de inversión extranjera fomentando inversiones extranjera directa genuinas, manteniendo la estabilidad de la moneda, con eso alcanza y sobra

Periodista: Última pregunta, ¿y vos, a qué le tenés miedo?

L.C.: A que perdamos de nuevo una oportunidad

Periodista: Antes de irme, contame un chiste

L.C.: mmmhhh…

Había 2 elefantes bañándose y uno le dice al otro:

¿Me pasas el jabón?

No…, radio.

Periodista: No lo entiendo

L.C.: No sos un generación Zeta.

* Para www.ambito.com