Mariana Fabbiani habló por primera vez sobre el problema de salud que sufrió: “Es terrible y horroroso”

Este lunes, Mariana Fabbiani contó al aire de El diario de Mariana (América) que sufrió ataques de pánico tiempo atrás.



La revelación la hizo durante una entrevista con Mimi Alvarado, quien explicó que tiene que estar medicada de por vida a raíz de los ataques de ansiedad que tuvo hace 12 años.

“Quisiera que levante la mano quién no tuvo nunca un ataque de pánico”, dijo la conductora en medio de su conversación, y con la presencia de un psiquiatra en el piso.

Con mucha valentía, Mariana dijo: “Yo sí tuve”. En ese momento, Mimi la apoyó: “Para los que no saben que es la muerte, es lo más cercano”.

Luego, la presentadora recordó el calvario que sufrió padeciendo ese trastorno: “Es terrible, es horroroso y espantoso”. Tras ese comentario, destacó el avance de la medicina y los tratamientos: “Ahora por lo menos hay un nombre, antes no se sabía”.

Mariana Fabbiani se incomodó cuando su mamá reveló la extraña habilidad que tiene en los pies

El año pasado, por motivo del Día de la Madre, Mariana Fabbiani invitó a su programa a Silvia, su mamá, para homenajearla. Además de contar detalles de su relación, las mujeres también hablaron de su lado menos conocido.

“¿Mariana tiene algún talento o habilidad oculta que le dé vergüenza demostrar en frente de todos?”, quiso saber uno de los panelistas del ciclo DDM (América). Luego de pensar unos segundos, Silvia hizo referencia a la llamativa capacidad que tiene la conductora en sus pies. “Tiene un talento oculto que es como circense. Una habilidad bárbara para hacer con los pies lo que hace con las manos. Agarra todo con los dedos de los pies”, aseguró la mujer ante la risa del piso.

Claramente incómoda por lo que estaba contando su mamá, la periodista dijo que era cierto: “Es verdad. Soy como un mono. No me enfoquen los pies, que no me los hice”. Pero la conversación no quedó ahí, y Silvia continuó revelando secretos de su hija. “Tiene otro talento: es como una médica frustrada. Es una especie de Rímolo. A vos te pasa algo y la llamás y ella te aconseja. Además tiene un cuarto, no es un cajón o dos cajones, todo lleno de medicinas”, aseguró.

CON INFORMACION DE TODO NOTICIAS.