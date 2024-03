Dumbledore le dejó a su hijo mayor una fortuna y a los otros casi nada

Ha generado sorpresa el testamento de Michael Gambon, el actor que interpretaba a Dumbledore en la saga de Harry Potter y murió en setiembre del año pasado.

Estuvo casado más de 60 años con Anna Miller, que recibirá 1, 5 millones de libras, mientras los dos hijos que tuvo con Phillipa Hart, su otra mujer durante las dos últimas décadas, recibirán 10.000 libras y un pequeño trofeo

Los fanáticos de las películas de Harry Potter lamentaron la partida del hombre que interpretó al poderoso mago y director de la Escuela de Magia Hogwarts Albus Dumbledore en seis de los films del personaje.

Gambon, que ingresó a la franquicia fílmica en Harry Potter and the prisoner of Azkaban (Harry Potter y el prisionero de Azkaban, 2004), tras la muerte de su antecesor, Richard Harris, le imprimió su propio sello al personaje, haciéndolo menos rígido que su colega y se ganó así el amor de los fans.

Nacido en Irlanda, pero criado en el Reino Unido, Gambon ganó en sus más de 60 años de carrera, cuatro premios Bafta.

En 1962, con tan solo 22 años, se casó con Anna Miller y dos años más tarde, en 1964, tuvieron a su primer y único hijo juntos, Fergus, quien hoy tiene 60 años.

en el año 2000, durante el rodaje de la miniserie de Channel 4 Longitude, el intérprete conoció a la escenógrafa Phillipa Hart, 25 años menor que él, e iniciaron una relación que duró más de 20 años y de la que nacieron dos hijos, Tom, que llegó al mundo en 2007, y Will, nacido en 2009.

Aunque nunca hablaba de su vida privada, la prensa y sus allegados sabían que el hombre que interpretaba a Dumbledore jamás se separó de su esposa Anna, pero la mitad del tiempo la pasaba con Phillipa y sus dos hijos menores.

Por eso sorprendiò que le dejara casi la totalidad de su fortuna a Anna y al hijo que tuvo con ella y una suma insignificante a su otra mujer e hijos menores.

Fuente: Infobae