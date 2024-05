El doloroso recuerdo de Julieta Poggio sobre el final de su historia de amor con Marcos Ginocchio

Desde hace un tiempo, Julieta Poggio decidió blanquear que tuvo un romance con Marcos Ginocchio tras su salida de Gran Hermano 2022 (Telefe). Sin embargo, la relación no prosperó y, este martes, al aire de LAM (América), la influencer reveló los motivos: ella se enamoró, pero que él no.

“Para mí el tema está supersuperado. Ya está, ya se cerró, se superó”, indicó y contó que sigue en contacto con el salteño. “Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema. Fue algo a lo que le di muchas vueltas mucho tiempo y para mí ya está cerrado”, sumó.

Consultada sobre si le hubiese gustado que “El primo” hablara sobre lo que pasó entre ellos, Juli dijo: “Cada uno es como es y yo respeto cómo es él, y él respeta como soy yo, así que ya está”.

Luego, el cronista Alejandro Castelo le preguntó: “¿Vos creés que Marcos estaba enamorado de vos?”. “No, no, no. Me parece mucho. Esa palabra es mucho. Fue una historia muy fuerte para los dos. Fue algo reloco que nos pasó a los dos. Salir y ver un país con todo lo que se había armado alrededor nuestro y fue algo superespecial y único. Yo, la verdad, tengo los mejores recuerdos”, comentó.

“¿Vos te enamoraste?”, le consultó el periodista. La respuesta de Poggio fue contundente: “Sí, sí. Pero ya está. Yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora que ya lo sané, lo superé, pero sí, me costó mucho”. “Todo se dio como se tuvo que dar. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí”, concluyó.

Fuente.: TN