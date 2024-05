El sorpresivo comentario de Nito Artaza tras separarse de Cecilia Milone y blanquear con Belén Di Giorgio: "Me gustaría un amor más fresco"

Nito Artaza el productor teatral que estuvo en pareja durante más de 20 años con Cecilia Milone, se mostró muy cercano a Belén Di Giorgio, una bailarina, que era íntima amiga de los dos. Ahora el capocómico se animó a hablar de su separación y de su nuevo vínculo.

El cronista de Intrusos (América) le preguntó si estaba disfrutando de la soltería: "Ya he pasado cinco duelos. Cuando uno se separa se encuentra con uno mismo, y me di cuenta que me gusta disfrutar mucho de la familia, de mis hijos, y de mí", expresó.



De su experiencia sobre las relaciones amorosas Nito pareció tirarle un palito a su expareja Cecilia: "Les aconsejo a las parejas hacer en el comienzo un poco de terapia, no en el final que se está en la retirada, sino uno se encuentra con qué loco, o loca está", agregó Artaza.



"Peor es idealizar, uno idealiza mucho a la pareja. Hay personas que se unen y tienen un hueco espiritual no cubierto, y es bueno saber que ninguno de los dos lo va a cubrir. Hay que salir adelante igual pensando que uno vuelve a sentir esas cosas luego. Y si uno no resuelve las cuestiones del pasado no va a poder ser feliz", aclaró.

Y hasta llegó a hacer un comentario que llamó la atención: "Me gustaría vivir un amor más fresco, en paz sin locuras. Pero a veces el amor es un poco locura donde use une un roto con un descosido", agregó.

"Todo lo que hice lo hice de buena fe y entregué mi corazón, di amor a mi manera. Me pude haber equivocado en otras relaciones pero no en la última pareja, ella lo sabe que me porté bien", declaró contundente.

Fuente: Papzrazzi