HBO Max se transformó en Max: qué es lo que cambia y cuánto cuesta en Argentina

HBO Max dejó de existir y en su lugar fue reemplazada por la nueva plataforma de streaming Max, que promete una mejor experiencia para los usuarios y más contenido de cine y series.

Max llegó este martes 27 de febrero a la Argentina y al resto de Latinoamérica y el Caribe luego de su lanzamiento en mayo de 2023 en Estados Unidos, con un combinado ampliado de series, películas y eventos en vivo que unen en una misma plataforma los catálogos del conglomerado resultante de la fusión entre WarnerMedia y Discovery.

Qué se puede ver

Max promete más de 37 mil horas de contenido, es decir más del doble que estaba disponible en HBO Max. La flamante nueva plataforma contiene todo lo referido a las marcas HBO, Warner Bros., el universo de DC, Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim.

Albergará algunos de sus productos y franquicias más reconocidas, como "Game of Thrones" y la anticipada segunda entrega de su precuela, "House of the Dragon", junto a "Harry Potter", "The Big Bang Theory", "Rick & Morty" y los realities "Supervivencia al desnudo" y "Todo en 90 días".

Además, se anunció los estrenos de las series "El régimen", con Kate Winslet; "El simpatizante", con Robert Downey Jr.; y "The Girls on the Bus", con Carla Gugino y Melissa Benoist; así como la segunda temporada de la exitosa tira animada para adultos "Royal Crackers".



Precios y planes de suscripción

Todo puede variar dependiendo del país y la región en la que se encuentre el suscriptor. Max ofrece diferentes planes de suscripción con distintos precios y características.

En Argentina, Max tiene tres planes para nuevos suscriptores al momento del lanzamiento, cada uno de ellos con opción de pago mensual o anual, opción que contará con un ahorro de hasta 40%, cuando la suscripción se haga directamente a través de la plataforma.

Plan Básico con Anuncios

• Permite a los usuarios disfrutar del catálogo de Max a un precio inferior e incluirá publicidad.

• Se podrá ver contenido en dos dispositivos simultáneamente.

• El contenido estará disponible en resolución full HD.

• La suscripción mensual costará AR$ 2.190 + IVA y la anual de AR$ 15.990 + IVA al momento del lanzamiento.

Plan Estándar

• Se podrá ver contenido en dos dispositivos simultáneamente.

• El contenido estará disponible en resolución full HD.

• Este plan permitirá realizar hasta 30 descargas de contenidos disponibles para ver sin conexión a internet.

• La suscripción mensual costará AR$ 2.890 + IVA y la anual AR$ 20.990 + IVA al momento del lanzamiento.

Plan Platino

• Brindará la mejor experiencia para el consumidor.

• Se podrá ver contenido en cuatro dispositivos simultáneamente.

• El contenido estará disponible en resolución Full HD o 4K y con sonido Dolby Atmos, en los contenidos en que esté disponible.

• Se podrá realizar hasta 100 descargas de contenidos disponibles para ver sin conexión a internet.

• La suscripción mensual costará AR$ 3.490 + IVA y la anual de AR$ 24.990 pesos + IVA al momento del lanzamiento.

Qué pasa con los planes contratados en HBO Max

Todos los suscriptores de HBO Max, ya sea que se hayan suscrito directamente a la plataforma o a través de uno de los proveedores de HBO Max en la región, tienen acceso a Max.

En el caso de las personas que hayan adquirido el servicio con el 50% de descuento permanente durante el lanzamiento de junio de 2021, seguirán disfrutando el beneficio hasta que el usuario decida cancelar la suscripción.

Dependiendo del dispositivo, es posible que la aplicación de HBO Max se actualice automáticamente o que sea necesario descargar la nueva aplicación de Max para seguir disfrutando del servicio.

Una vez que tengas la aplicación de Max, hay que iniciar sesión con las mismas credenciales de HBO Max y empezar a disfrutar. Los perfiles, historial de visualización y Mi Lista se guardarán en Max para que puedas continuar donde lo dejaste.

Si no es posible descargar la aplicación de Max, la plataforma recomienda actualizar el software de los equipos. Tanto para smartphones, tabletas, consolas y televisores inteligentes basta con acceder a la pestaña de 'Configuración', seleccionar la opción 'Actualización del sistema' o similar y dar clic en 'Buscar actualizaciones'.

Una vez que la instalación se complete se podrá eliminar la aplicación de HBO Max. Las descargas que se realizaron previamente, así como las fotos de perfil personalizadas, no se trasladarán a Max.

Fuente: Cadena 3