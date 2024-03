Mariela Sánchez, la ex Cristian Castro, habló sobre la reacción del cantante que la llevó a separarse: "Él vio algo que no era"

Mariela Sánchez, la corredora inmobiliaria, que salió dos meses con Cristian Castro, se tomó un vuelo desde México hacia la Argentina por momentos inquietantes que habría vivido con el cantante. Por su parte, Castro se quedó en su país y no volvió con ella, cuestión que demuestra que entre ellos las cosas no terminaron bien. Ahora, Mariela, habló de su vínculo con el cantante.

"La vida del artista es muy complicado. Yo tuve 45 días con él y fueron días intensos. Me tengo que quedar con lo lindo de esto. Sin embargo, esta situación me da mucha vergüenza por la forma en que me expuse. No voy a salir en ningún otro medio, más que acá, porque estoy agradecida por el trato", expresó Sánchez en Intrusos (América).

Mariela explicó cuál era su perfil: "Todo el mundo me conoce como laburante, y yo quise sumar en la vida de Cristian. Nunca fui una fan de él, yo actuaba natural. Me quedo con el recuerdo de él como un pibe más. Tengo 42 años, soy una chica grande, nadie me obligó a ir a México, y nadie me encerró".

Además, quiso contar cómo es Cristian en una relación amorosa: "Él tiene celos como cualquier persona, y hubo una discusión, y yo tomé la decisión de volverme. Yo tenía un negocio que tenía gente trabajando allá para él. Yo no le manejaba las redes, sino que lo hacía una chica que trabajaba en mi inmobiliaria".



La ex pareja del cantante aclaró si existe alguna posibilidad de volver a retomar el vínculo: "No hay posibilidad de volver, y él no va a venir a buscarme. Tuvimos una discusión fuerte antes de venirme porque él vio algo que no era. Él vio una foto en redes, con un amigo mío de toda la vida, Enrico, que es casi como un hermano. Era una foto del 2020. Por cómo reaccionó ese día, me di cuenta que yo no puedo sostener una relación con alguien que reacciona así".

Fuente: Pronto