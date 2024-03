La furia de Victoria Vannucci por un desplante de Georgina Barbarossa en su programa: "No salís"

Victoria Vannucci vino a la Argentina luego de su enfrentamiento con su exmarido, Matías Garfunkel. Su objetivo es volver a generar contactos en el país, y limpiar su imagen luego de la cancelación que sufrió por volverse viral una imagen en la que salía con animales cazados por ellos, junto a su expareja. Hace pocas horas, fue de invitada al programa de Georgina Barbarossa, pero las cosas no habrían terminado bien.



"Tenían de invitada al programa de Georgina Barbarossa por la mañana a Victoria Vannucci. Iba a cocinar, fue con algunos amigos que la ayudaron, entre ellos el maquillador. Ella empieza a preparar todo para cocinar, había comprado todos los ingredientes, medía Gran Hermano. Obviamente, no le dan pelota, y le dicen, 'no salís'", informó Marcela Tauro en Intrusos.



A lo que Pampito opinó contundente: "¿Cómo cambias de tema? Si estás en 9 puntos". Y luego Tauro continuó con su relato: "La cuestión es que no salió y se fue indignada, y hoy también, porque no pudo ir porque siguió Gran Hermano. En realidad, me parece que estaban probándola porque se viene Masterchef Celebrity, y tal vez forme parte del reality".



Finalmente en Intrusos detallaron cómo terminó todo: "Se fue con la peor de las ondas, y con todo lo que le habían comprado para cocinar, cocino en casa dijo", aseguró Tauro.

