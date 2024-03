La mega guía para viajar a Sevilla

Sevilla esta situada en Andalucía, al sur de España y es la cuarta ciudad más poblada del país. Sí, la cuarta. Y, además de tener tanta gente viviendo en ella, tiene un turismo bastante estable. No importa si es temporada baja o alta, al menos los fines de semanas, siempre vas a ver la Catedral y el Real Alcazar poblado de turistas queriendo entrar y sacar la foto de rigor.

¿Cuál es la mejor época para visitar Sevilla?

La temporada alta de Sevilla es cuando llega Pascua, a mediados de Abril. La Semana Santa es muy famosa en la zona de Andalucía y, por sobre todo, en esta ciudad. Por eso, si tu idea es visitar Sevilla para estas fechas, te conviene reservar con bastante anticipación. Y tene en cuenta que vas a pagar hospedajes a precios altísimos.

Al margen de Semana Santa, Sevilla cuenta con mucho turismo durante los meses de Mayo y Junio, y en Septiembre. En Julio y Agosto (e incluso una parte de Junio), en la ciudad hace muchísimo calor y no hay tanta gente dando vuelta.



Cómo llegar a Sevilla

Hay tres maneras principales para llegar a la ciudad: Auto, tren y avión.

Auto: Sevilla esta conectada, de manera brillante, con toda España, y es muy fácil acceder por auto. Eso sí, tene en cuenta que circular por el casco histórico solo esta permitido para residentes o para vehículos con acreditación especial. Y, al margen de eso, estacionar en Sevilla también puede ser un dolor de cabeza.

La ciudad es chica y se puede hacer toda caminando. Si quieres llegar en auto a la ciudad, te recomiendo dejarlo aparcado en las afueras, recorrer la ciudad a pie y volver a tomar el auto cuando tu visita a la ciudad termine.

Tren: La red ferroviaria de Sevilla es muy buena y una opción conveniente a la hora de llegar a la ciudad. La ciudad esta conectada con todas las grandes urbes de España. Mientras antes saquen el boleto de tren, menos van a pagar.

Aunque a veces el boleto de tren pueda parecer más caro, tengan en cuenta que se bajan en el centro de la ciudad y se están ahorrando, como mínimo, los 4 euros que sale el bus del aeropuerto a la ciudad.

Avión: El aeropuerto de Sevilla es bastante grande y tiene conexiones tanto locales como internacionales. Sabiendo buscar y sin necesidad de ir en una fecha específica, se pueden conseguir vuelos por precios bastante bajos. Por ejemplo, el pasaje de vuelta de Sevilla a Las Palmas de Gran Canaria me salió 16 euros por Ryanair. Eso sí, sin equipaje para despachar. Pero vamos, que el minimalismo está de moda.

Tengan en cuenta que, para ir del aeropuerto a la ciudad, se pueden tomar un taxi o el bus EA.

Un taxi cuesta alrededor de 25 o 30 euros. El bus EA vale 4 euros, precio fijo, tarda alrededor de 45 minutos, y te deja en el centro de la ciudad. Si se van de Sevilla el mismo día, pueden sacar el boleto del bus EA ida y vuelta por 6 euros. Pero solo vale si se usa ese mismo día. El bus es una opción económica y funciona muy bien. Pasa cada, aproximadamente, 20 minutos.

Si son un grupo de 4 personas, capaz les conviene tomar un taxi, ya que van a pagar un precio similar y viajan más cómodos.

¿Qué lugares visitar en Sevilla?

Sevilla tiene mucho para ver. Lugares turísticos y otros no tanto. Todos valen la pena y, seguramente, te vayas encantado con la ciudad.

Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla es uno de los lugares más concurridos de la ciudad y una visita obligada para cualquier turista que visita la capital andaluza.

La Catedral se emerge en el centro del casco histórico y es, sencillamente, magnífica e imponente. No alcanzan los ojos para mirarla en su totalidad y, excepto que tomes una foto desde (muy) arriba, es imposible retratar el cien por cien de la misma. Es que en serio, es muy grande. Es el monumento católico de mayor tamaño, después del Vaticano y de una iglesia en San Pablo.

La entrada a la Catedral cuesta 9 euros (alrededor de 11 dólares) e incluye subir a La Giralda, visitar el Patio de los Naranjos y la Iglesia del Salvador, a unos minutos a pie de la Catedral.

Se pueden formar colas muy largas, sobre todo los fin de semanas y en temporada alta, por lo que es muy recomendable que saquen la entrada con anticipación, por Internet. Lo pueden hacer accediendo a este link: Catedral de Sevilla

Una vez adentro, no se pueden perder subir a La Giralda. Las vistas de arriba son alucinantes. Es que bueno, ver las cosas con perspectiva siempre ayuda, ¿no?

También, ya dentro de la Catedral, pueden encontrar la tumba de Colón.

En caso que quieran, la Catedral ofrece servicios de audioguía y, a su vez, varias compañías ofrecen tour guiados.

¿Cómo llegar a La Catedral de Sevilla?

La Catedral se encuentra en pleno casco histórico de Sevilla por lo que, si te quedas en los alrededores, no hace falta que tomes ningún medio de transporte público.

En caso que si lo requieras, el Metro Linea 1 te deja muy cerca, bajando en la estación Puerta de Jerez. Sino, las líneas de buses C4, C3, 5, 41, 42, C1 y C2, estación Jardines de Cristina.

Tips o recomendaciones: Como les contaba antes, la entrada incluye la visita a la Iglesia del Salvador. Si quieren ahorrarse varias horas de fila, en caso que no hayan adquirido la entrada online, pueden visitar primero la Iglesia del Salvador y sacar la entrada ahi. Recorren la Iglesia y, con el mismo ticket que le dan, pueden entrar a la Catedral sin hacer la fila.

Los lunes, de 16:30 a 18:30, la entrada a la Catedral es gratuita. Pero tienen que reservar la misma online y con varios días de anticipación. Las entradas en esa franja horaria y en ese día, vuelan. Así que, si van a visitar Sevilla y ya saben que van a estar en la ciudad un lunes, reserven las entradas y se ahorran 9 euros que pueden usar para unas cañas o tapas.

El Real Alcazar

El Real Alcazar de Sevilla, o Palacio Real, es, junto a la Catedral, el otro punto turístico que explota de gente a toda hora. Casi la totalidad de la gente que visita la ciudad, visita el Real Alcazar. Y bueno, es que vale la pena.

El Palacio, que fue construido hace ya cientos de años, mezcla arte islámico, estilo mudejar y estilo gótico. Refleja, de una manera muy gráfica, la influencia musulmana en Andalucía y la posterior reconquista Española. Sin duda es una visita que vale la pena. Eso si, vayan con tiempo, porque la visita les puede llevar varias horas.

La entrada al Real Alcazar cuesta 11,50 euros (alrededor de 13 dólares americanos) y, como en la Catedral, les recomiendo sacarla online. Las filas pueden ser larguísimas y, si van en verano, van a tener que estar varias horas al rayo del sol.

Pueden sacar las entradas en este link: Real Alcázar de Sevilla

Siempre es bueno chequear, en el link que les dejé, los horarios. En temporada baja, hasta Marzo, abre hasta las 17:00 horas (empiezan a desalojar alrededor de las 17:30). En temporada alta, abre hasta más tarde.

Varias empresas ofrecen, como en la Catedral, tours guiados para contarles más acerca del Alcazar, y con más detalle.

¿Cómo llegar al Real Alcázar de Sevilla?

Para llegar en transporte público, es exactamente igual que para llegar a la Catedral, ya que se encuentran uno al lado del otro. El Metro Linea 1 te deja muy cerca, bajando en la estación Puerta de Jerez. Sino, las líneas de buses C4, C3, 5, 41, 42, C1 y C2, estación Jardines de Cristina.

Tips o recomendaciones: Los Lunes, de 16:00 a 17:00 la entrada es gratuita. Eso si, séquenla con anticipación de manera online, ya que los cupos gratuitos se llenan bastante rápido.

Aunque la entrada gratuita es siempre tentadora, tengan en cuenta que la visita al Real Alcazar lleva alrededor de 2 horas. La entrada gratuita solo les va a dar tiempo de visitarlo por, máximo, una hora y media. Sí. Son fanáticos de las fotos y si les gusta explorar el lugar en detalle, capaz es mejor pagar la entrada a precio pleno, en cualquier día de la semana, y tomarse el tiempo necesario para recorrer el Palacio de manera acorde.

Descubre estas rutas de ensueño para viajar solo por Europa.

Plaza España

¿Hay adjetivos que hagan justicia y describan esta Plaza como se lo merece? No creo. Es que Plaza España debe ser, creo, una de las plazas más lindas que mis ojos han visto. Grande. Imponente. Transmite paz. Sus colores se mezclan a la perfección. Todo sucede en una armonía que parece ficticia.

Aunque la Plaza se recorra en unos quince, veinte minutos, para mí merece varias horas. Sentarse en sus bancos, ver la gente pasar, ver los espectáculos callejeros o caminar por sus pasillos. Todo vale la pena.

Y cuando la visita a la Plaza se termina, por qué no cruzar la calle y sumergirse en la paz del Parque Maria Luisa, con su gente caminando, con su perfecto silencio y su cautivante paz.

Tanto la Plaza España como el parque Maria Luisa son de entrada libre y gratuita y, al ser también atracciones muy turísticas (sobre todo la plaza), puede estar lleno de turistas. Si pueden ir en un día de semana, mejor. Los fin de semanas, además de los turistas, se le agrega toda la gente local que va a pasear por la zona.

Insisto. Caminar Sevilla es la mejor de recorrerla y la Plaza España queda a unos veinte minutos a pie de la Catedral. Pero, si queres tomar el transporte público, varios buses te dejan cerca o sino, el Metro L1.

Tips o recomendaciones

Si pasan la Plaza España y caminan por unos minutos más en linea recta, van a llegar a la Plaza de América que, por ser más chica, no deja de ser igual o incluso más encantadora que Plaza España. Vale la pena caminarla y dejar la imaginación volar.

Visita la Plaza en el atardecer. El cielo y la caída del sol le dan a la Plaza un toque mágico, como si fuera un cuento de hadas.



Visitar El barrio Triana

El barrio de Triana se encuentra del otro lado del río Guadalquivir y, en un principio, no era considerado parte de Sevilla. Con el correr de los años, y con el avance de la urbanización de la ciudad, Triana se incorporó a Sevilla y pasó a formar parte de la misma. Pero, incluso hoy en día, los que viven en Triana no se consideran “Sevillanos”.

La visita es gratuita y, si el sol está presente, es una gran opción para pasar parte del día. Sentarse a tomar algo en la calle Betis, famosa por sus bares y por, hace unos años atrás, su vida nocturna. Perderse por sus callecitas y terminar sentado a orillas del río, mirando Sevilla desde otro ángulo.

Tips o Recomendaciones

Pasen por el Callejón de la Inquisición. Es un pasaje de unos 35 metros y bastante estrecho que esconde una historia triste pero que vale la pena leer. Les dejo esa investigación a ustedes.

Las Setas

¿Sos fanático de los atardeceres, como yo? Entonces agrega Las Setas a tu visita a Sevilla. Este ¿monumento?, con forma de hongos, se encuentra en una zona no tan turística de la ciudad y nos permite ver una hermosa vista de Sevilla cuando cae el sol.

Uno puede ver el sol poniéndose a lo lejos y a la Catedral, la Giralda y todo el casco histórico mutar de colores de acuerdo a cuan cerca el sol esta de caer. Sin dudas vale la pena.

La entrada vale 3 euros, e incluye una consumición, que pueden canjearla en el bar que se encuentra a los pies de Las Setas. Puede ser una caña, si quieren.

Una vez más, se puede llegar caminando. Pero si no estas con ganas de mover los pies, las líneas de buses 27 y 32, o la L1 del Metro (estación Plaza Nueva) te dejan muy cerquita.

Tips o recomendaciones

Cuando termines de ver el sol caer, y te hayas tomado la caña de rigor incluida en la entrada, no podes dejar de ir a Los Coloniales, un bodegón a solo unos minutos a pie de Las Setas. Para mi, las mejores tapas de Sevilla y al mejor precio.





¿Dónde dormir en Sevilla?

Encontrar un lugar donde dormir, en Sevilla, puede ser un dolor de cabeza, dependiendo la estación. En temporada alta, y más cerca de Semana Santa, los precios alcanzan precios irrisorios y una cama en un hostel, en una habitación compartida, esta arriba de los 50 euros.

Pero bueno, al margen de si es temporada alta o baja, en Sevilla uno puede hospedarse en Hostels, Hoteles o alquilar un Airbnb.

Lo ideal sería hospedarse siempre cerca del casco histórico de la ciudad, para así estar a pocos minutos a pie de todas las atracciones principales. Pero también es verdad que, mientras más cerca del casco histórico este el hospedaje, más elevado es el precio.

Si su idea es quedarse en un Airbnb (si viajan en pareja, más que recomendable esta opción), pueden buscar por el barrio de Santa Catalina. Unos amigos se quedaron por esa zona y encontrar un estudio, solo para ellos, a un precio bastante económico (algo así como 40 euros por noche, entre los dos).

Si quieren quedarse en un hostel, les recomiendo, por experiencia propia, Hostel One Catedral. Se encuentra a metros de la Catedral, tiene la mejores reviews y ganó, dos años consecutivos, el premio al mejor hostel de la ciudad.

En temporada baja, encuentran camas en cuartos compartidos a partir de 16 euros. Tienen habitaciones para 4 personas, para 6, 8 y 10. E incluso tienen habitaciones dobles. El hostel, además de tener un muy buen ambiente y una atención de lujo, cuenta con cenas gratis TODAS las noches, café, té y galletitas gratis por la mañana y muchas actividades para no aburrirse. Si van a elegir quedarse en un hostel, creo es la mejor opción.

Aquí puedes encontrar otras opciones si deseas hacer voluntariado en un hostal en Sevilla.



Encima son edificios típicos de Sevilla que van a enamorarlos. Si van, mándenle un saludo a Julián de mi parte, capaz les hace un descuento.

Si su idea es quedarse en un hotel, hay muchísima oferta en la ciudad. No me he quedado en ningún hotel, en mis dos visitas a la ciudad, asi que no puedo recomendarles ninguno. Pero sepan que el precio va a arrancar en 50 euros en temporada baja, por una habitación doble y va a subir bastante en temporada alta, alcanzando incluso, como mínimo, los 150 euros.

Tips o recomendaciones

Si van a quedarse en un hotel o airbnb, no busquen tan cerca de la Catedral o el Real Alcazar. Alejándose unos veinte minutos a pie encuentran edificios igual de lindos, a un precio mucho más económico y con menos turismo cerca.



Recomendaciones de actividades no tan turísticas en Sevilla

Bueno, además de los cinco lugares que ya les mencionamos, Sevilla tiene algunos lugares, no tan concurridos por el turismo, que bien valen la pena visitar. O incluso algunas actividades que van a gustarles bastante.

El Archivo General de Indias

Creado a fin del 1700 por el Rey Carlos III, básicamente centraliza, en un único lugar, la documentación que refiere a la administración de los territorios ultramarinos españoles.

Es una visita gratuita y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si andan cerca, dense una vuelta. Esta muy cerquita de la Catedral y el Alcazar.

Vayan de tapas

Sevilla (bueno, toda Andalucía) se caracteriza por su buena comida y su módico precio. Aunque la capital andaluza tiene precios más elevados que, por ejemplo, Granada o Málaga, se puede comer muy bien por unos 7 u 8 euros.

Algunos lugares para comer en Sevilla

Bodega Santa Cruz, a metros de la Catedral.

Taberna Los Coloniales. Tienen una, como les comenté, a metros de Las Setas, y otra cerca del casco histórico. Vayan a la que esta cerca de Las Setas.

El Postiguillo. También cerca del casco histórico, puede intimidar por su look de alta gama, pero tiene precios módicos y se come muy bien. Pidan un solomillo al whiskey y después me cuentan.

Vida nocturna en Sevilla

Sevilla es una ciudad Erasmus. Muchos estudiantes la habitan y esto quiere decir que, bastante seguido, hay lío, como dicen los españoles.

No se priven de ir por un tinto de verano, una caña o una sangría. Hay muchos bares y todos tienen un toque especial. Hay algunos, ocultos, que también vale la pena visitar. No les puedo decir el nombre, para no romper con la mística, pero pregunten sobre una bicicleta y un bar. Es todo lo que les puedo contar.

Si quieren conocer la vida nocturna de Sevilla, la zona de La Alameda de Hércules es la indicada. Todos los bares se concentran en los alrededores de la zona.

Si decidieron quedarse en algún hostel de la ciudad, no dejen de sumarse a los Pub Crawls que hacen todas las noches. Se conocen bares muy buenos.

Otras recomendaciones para viajar a Sevilla

La experiencia en una ciudad es subjetiva y, a lo que uno le encantó, a otro puede no gustarle tanto. Partamos de ahí. Cada uno defiende su verdad, ¿cierto? Pero bueno, voy a dejarles mis recomendaciones de la ciudad. Lo que yo haría o no me perdería.

Iría en temporada baja. La realidad es que los precios bajan muchísimo entre los meses de Noviembre y Marzo. Y, aunque el calendario marque invierno, Sevilla no se caracteriza por tener un frío polar. Incluso, la última vez que estuve, fue principios de Febrero, y muchos días estuve en remera. Una campera para la noche y no mucho más. Bueno, dos camperas por las dudas.

Además de encontrar precios mucho más bajos, van a encontrarse con mucho menos turismo (excepto los fin de semanas, donde siempre se llena). Esto va a permitirles caminar la ciudad más tranquilos y pudiendo observar muchos más detalles.

Caminen toda Sevilla. Ya se los fui diciendo a lo largo de todo el artículo, pero no hay mejor manera de recorrer Sevilla que caminando. Es una ciudad que no es muy grande en donde, sin uno esperarlo, puede descubrir, al doblar una esquina, un callejón único o un patio de naranjos oculto, que ningún mapa señala. No hay nada más placentero, en la visita a Sevilla, que perderse por sus calles.



Conozcan el barrio de Santa Cruz. Este barrio, que supo ser el barrio judío, es un barrio muy cercando a la Catedral en el que, dicen, es imposible no perderse. Y lo mejor de todo es que perderse en sus calles es hermoso. Esconde secretos bastante particulares. Si pueden, hagan un free walking tour por este barrio, vale la pena.

Quédense varios días. Si. Si uno hace las cuentas, en dos o tres días, máximo, puede recorrer todas las atracciones turísticas de la ciudad y seguir viaje. ¿Les puedo dar un consejo? Quédense más tiempo. Es que Sevilla es como los buenos vinos. Se toman con tiempo y disfrutándolos. Es una ciudad hecha para caminar, disfrutar, respirar, oler. Capaz, al principio, se sientan contrariados con la ciudad (a mi me pasó) pero, si le dan tiempo, ella les va a mostrar su mejor cara y los va a enamorar.

Sevilla es un sinfín de sensaciones, Sevilla te desordena y, dándote libertad y desafiándote a usarla, te deja la tarea de ordenarte a vos mismo. No te ayuda. Si lo logras, se entrega a vos y te muestra sus rincones más ocultos y bellos. Sevilla no es para cualquiera. Sevilla es para valientes. Sevilla es para los que persisten. La verdadera Sevilla, claro.

