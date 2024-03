El 25% de las empresas industriales compró BOPREAL y se los entregó a sus proveedores

Cuando el Gobierno anunció al inicio de su gestión que iba a resolver el problema de la deuda comercial de los importadores con un bono, pocos suponían que estos se iban a poder usar para realmente cancelar esas acreencias con proveedores del exterior.

No obstante, datos de empresas socias de la Unión Industrial Argentina (UIA), indican que el 25% de las firmas logró entregárselo a su proveedor, lo que indica todo un logro y hasta una sorpresa.

Los Bonos para la reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) son emitidos por el Banco Central y pueden ser suscriptos por las empresas que se anotaron en el registro especial de importadores que declararon su deuda comercial con el exterior. El Gobierno ya emitió una primera serie de u$s5.000 millones y es a esa primera tanda a la que refiere el estudio. Ahora va por la segunda tanda de u$s2.000 millones.

Según un relevamiento realizado en enero por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), al preguntarle a las empresas por qué habían suscripto el bono, el 38% dijo que lo hizo para poder mantener en acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para el caso de tener que pagar nuevas importaciones.

En tanto, el 32% de las firmas suscribió el título para poder luego venderlo en el mercado secundario y acceder así a dólares por medio del mercado financiero, que era una de las opciones que se les abría a los que suscribieran. Un 29% de los consultados dijo que entró para no pagar el Impuesto PAIS.

Algunos compraron BOPREAL para tenerlo hasta el vencimiento

Lo interesante es que el 25% de los consultados dijo que se lo entregó a su proveedor del exterior, quien podría vender el título en el mercado secundario o esperar a su cancelación, con lo cual no registraría ninguna pérdida, Además de ello, un 7% de las empresas afirmaron que lo suscribieron para aguantarlo hasta el final, cuando el BCRA pague los dólares.

De hecho, entre los brokers y operadores del mercado financiero se considera que la deuda del Banco Central es más segura. Se afirma que nunca la entidad ha entrado en cesación de pagos de un bono.

Los que no entraron

En cambio, entre los que no entraron, el 81% planteó que tenía dudas respecto de la paridad o el volumen del bono en el mercado secundario, lo cual era cierto al inicio de la oferta. Como no se había armado un mercados secundario, los operadores se guiaron por la cotización de bonos similares en el mercado, pero sus datos no arrojaban certeza sobre el precio, el cual podía variar en un par de ruedas de operaciones.

Un 81% entre los que no entraron, también dijo que el plazo de repago era muy largo, por lo que en el contexto actual no los hacía interesante.

Con un 45% de respuestas, la encuesta ofrece combinaciones, están las empresas que no entraron porque los apuraron con el cierre al 31 de enero y otras porque en ese momento la brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo era mucho más amplia que la de ahora, del 60%

Por otro lado, el 47% de las empresas se anotó en el registro de deudores que habilitó el Gobierno. El 64% de ellas eran grandes y el resto Pymes.

En febrero, un 74% de las empresas indicó que había obtenido acceso al MULC, pero con una gran disparidad entre las grandes empresas y las PyMEs porque el 71% de las primeras tuvo acceso al MULC, mientras que solo el 24% de las segundas.

“El 73% del total de empresas indicó que continúan las dificultades para acceder a compras de insumos del exterior”, advirtió el reporte.

* Para www.ambito.com