Fin del cepo: qué chances hay de negociar otro acuerdo con el FMI y obtener más dólares, según el mercado

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo dijeron días atrás que el gobierno inició conversaciones sobre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que podría incluir desembolsos para acelerar la salida del cepo.

En ese sentido, el primer mandatario aseguró que si consigue u$s15.000 millones "abro el cepo mañana". Pero los analistas no ven factible tener un nuevo programa con el FMI en el corto plazo. Y se muestran escépticos sobre la posibilidad de conseguir esa plata.

"Economía está negociando un nuevo acuerdo con el FMI. Si las condiciones son satisfactorias podríamos avanzar. Lo que hicimos en nuestra gestión nos pone en una situación inmejorable porque bajamos 11 puntos de déficit, de los cuáles cinco corresponden al Tesoro y seis al BCRA", aseguró Milei en declaraciones radiales.

El jefe de Estado también estimó que para mitad de este año se podría liberar el cepo cambiario. Y aseveró: "Si me ponen u$s15.000 millones, abro el cepo mañana y la economía despega". En ese sentido, el Presidente habló de la posibilidad de que un nuevo acuerdo con el FMI "podría contemplar desembolsos". También mencionó la opción de avanzar con préstamos de otros países e inversores privados para apurar la salida del cepo y la competencia de monedas.

En este contexto, el mercado estará atento a las señales que puedan surgir la próxima semana cuando el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdes arribe a Buenos Aires. El directivo no vendrá en carácter de misión oficial, sino que participar del IEFA Latam Forum entre el 26 y 27 de marzo, pero se espera que durante su estadía mantenga contacto con funcionarios.

¿Es factible en el corto plazo un nuevo programa con el FMI?

Caputo al disertar la semana pasada en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) aseguró que el FMI "está dispuesto a prestar plata" pero remarcó que las conversaciones por un nuevo programa son incipientes.

Sobre la posibilidad de un nuevo programa con el FMI, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go opinó: "Armar un nuevo programa debería tardar entre 3 y 6 meses, tendrían que aprobar el desembolso y justamente ahora viene la elección de Estados Unidos. Y este gobierno geopolíticamente está del otro lado , no del que está ahora gobernando. Puede pasar pero todavía lo veo verde. No lo veo en el corto plazo".

Por su parte, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, manifestó que "no veo chances ahora de un programa nuevo con fondos frescos" porque "la exposicion de Argentina es altísima, es 10 a 1 su cuota en el FMI". Y agregó que "tal vez estén avanzando y el FMI está dispuesto a ayudar independientemente de los números de Argentina con ellos; lo importante es saber que ‘costo’ tendrá acceder a esos fondos adicionales que podrían venir"

En sintonía, Juan Pablo Franco, economista jefe del grupo SBS, sostuvo que "con respecto a fondos frescos del FMI o de inversores privados, creemos que estos primeros esperarían a observar mejoras macro que se perciban como sostenibles en el tiempo y que recién entonces podrían pensar en otorgar dichos recursos".

Y es que aunque el Banco Central ya sumó compras netas por más de u$s 10.700 millones desde la asunción de Milei, los analistas recalcan que la racha compradora se de por factores transitorios pero no sostenibles en el tiempo como la demanda restringida de los importadores por un esquema gradual de pago en cuatro cuotas, y un ritmo del crawling peg de 2% mensual

Los economistas también resaltan que el superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) y el financiero logrado en el primer bimestre del año también basa también en factores transitorios como la licuación del gasto de jubilaciones, algo que será difícil de repetir más adelante cuando entre en vigencia la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la acumulación de deuda flotante, y la recaudación del impuesto PAIS favorecida por la licitación de BOPREAL.

Al respecto, la economista Natalia Motyl comentó que "gran parte del ajuste fiscal, como admitió el propio presidente, se ha logrado gracias a la reducción del gasto público, principalmente debido a la inflación; para lograr un déficit fiscal primario cero a mediano plazo, será necesario implementar políticas concretas para revertir esta situación".

Nuevo programa con FMI: el escollo del Congreso

Los analistas de PPI esgrimieron que, más allá de que los dichos sobre conversaciones con el FMI por un nuevo programa con fondos frescos fueron bien recibidos por el mercado, "nos mantenemos cautos con la posibilidad de un nuevo acuerdo ya que requiere la aprobación del Congreso por la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en febrero de 2021 e impulsada por el ex ministro Martín Guzmán".

Tras el rechazo del DNU en el Senado, un informe de Eco Go hizo hincapié en que la posibilidad de un nuevo programa con el FMI "requeriría un consenso político y social para poder pasar las reformas por el Congreso".

En esa línea, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras señaló que Milei dijo que ‘estamos bien posicionados para un nuevo acuerdo y que podría incluir desembolsos’ pero "creo que FMI va a esperar avances en materia institucional en cuanto a la aprobación del DNU, y la ley Bases".

A su vez, la economista Motyl planteó que "hoy en día, el FMI está presionando a Argentina para lograr consensos en el Congreso" por lo que evaluó que "por ahora no veo factible un acuerdo con el FMI".

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores también desestimó las chances de un nuevo acuerdo con el FMI al argumentar que "un nuevo préstamo requiere aprobación del Congreso".

Salida del cepo: ¿se pueden conseguir u$s15.000 millones?

Milei ratificó que su objetivo es liberar lo más pronto posible el cepo, aunque sostuvo que prefiere ir "sobre seguro" y "apuntarle a mitad de año", en sintonía con las estimación que figura en el último staff report del FMI. Calculó que se necesitan u$s15.000 millones, y sugirió que esa cifra podría venir por desembolsos del organismo, o bien podría provenir de aportes de otros organismos multilaterales, países e inversores privados.

En ese sentido, Repetto recalcó: "recuerdo que hace un año Milei prometió que tenía u$s 30.000 millones de fondos que le habían ofrecido", que luego no aparecieron. Y acotó; "creo que es una manera de generar expectativas positivas". Sin embargo, el economista desechó la posibilidad de una liberación del cepo en el corto plazo: "La salida del cepo requiere muchos pasos previos. Uno de ellos es convivir con tasas reales positivas que impidan seguir licuando pasivos monetarios".

"Tiene reservas netas negativas,le están retaceando los dólares a los importadores. La realidad es que con u$s15.000 millones pueden llegar a terminar el año más o menos bien, pero no para liberar el cepo a esta altura. El camino es muy largo, y Milei se la pasa hablando de este tipo de cosas porque quiere ocupar el tiempo con expectativas positivas y no con la situación de muchas cosas que están todavía de manera bastante complicada", replicó.

E insistió en que "la veo bastante complicada la situación como para pensar que en los próximos dos o tres meses esto pueda resolverse, y menos con el tipo de cambio real que hay, que hoy es más bajo que el que tenía Macri antes de la devaluación post PASO de 2019". Y acotó: "me parecería realmente una apuesta de elevado riesgo".

El analista financiero Christian Buteler también cree que son "bajas chances" de que el FMI de fondos frescos por u$s15.000 millones porque "Argentina es el principal deudor del FMI, y sigue en crisis", no veo factible que el FMI siga incrementando su deuda con el país". Sobre la posibilidad de que esos recursos provengan de inversores privados, Buteler retrucó: "Milei también dijo en campaña tener tres ofertas de inversores privados para hacer la dolarización, y hasta ahora no lo vimos".

"Uno sabe de la habilidad de Caputo en el mercado financiero, no podes descontar nada, pero las chances de ocurrencia de un desembolso privado de esta magnitud las veo bajas en este momento. Si después el gobierno logra equilibrar la macroeconomía, baja la inflación, no tengo dudas que lo puede lograr", recalcó..

Motyl también juzgó que "veo muy difícil que el FMI otorgue a Argentina u$s15.000 millones para salir del cepo sin una demostración fehaciente de que el equilibrio fiscal es sostenible a largo plazo". Y concordó que "para salir del cepo es necesario mantener un tipo de cambio competitivo, acumular reservas durante varios meses y reducir el gasto público de manera sostenible, no solo mediante la licuación".

Asimismo, la economista fundamentó que "dado el historial argentino y la falta de confianza en la moneda local, cualquier perturbación externa afecta la dinámica del mercado cambiario y obliga al gobierno a aplicar políticas restrictivas, como sucedió con el cepo". En este contexto, manifestó que "una salida del cepo no parece ser una opción viable en el corto plazo", y estimó que es necesario contar con "u$s 45.000 millones de reservas brutas, y u$s 6.000 millones de reservas netas para empezar a pensar en una salida del cepo".

Por su parte, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso consideró sobre la salida del cepo que "el gobierno está apostando a recomponer las reservas del BCRA antes de unificar el mercado de cambios". Afirmó que "por ahora viene a buen ritmo y ya lleva comprados más de u$s 10.000 millones, lo que está acercando las reservas netas a cero". Según su visión, "con esto, estarían dadas las condiciones para ir hacia un mercado único de cambios en el segundo trimestre del año", juzgó.

* Para www.iprofesional.com