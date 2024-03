Paritarias en Santa Fe: Maximiliano Pullaro estira la oferta a ATE y UPCN para evitar otro paro

El gobierno de Santa Fe recibió este miércoles a los gremios estatales de ATE y UPCN, pero no hubo oferta sobre la mesa. Se acordó un cuarto intermedio y continuar con las paritarias el próximo lunes. En medio de la tensión con los docentes, Maximiliano Pullaro apuesta a evitar nuevos conflictos.

Los dirigentes estatales habían anticipado que si la provincia les realizaba la misma oferta para marzo que le había hecho a los gremios docentes (9% de aumento más un 7,5% no remunerativo) sería rechazada de plano. Ante esa situación, el gobierno apostó a demorar un nuevo ofrecimiento y, sin chispazos de por medio, decidieron entre las partes continuar con la discusión el próximo lunes por la mañana.



El “diálogo” de los gremios estatales de Santa Fe

Los sindicatos prefieren no romper, lanzaron algunos guiños y aguardan un número superador al que ya mostró la gestión de Pullaro. “Si el gobierno hubiera estado cerrado estaríamos anunciando otra situación que nosotros no queríamos anunciar, por eso se abre una instancia de negociación hasta el lunes”, declaró luego del encuentro Marcelo Delfor, Secretario Administrativo de ATE.



“Nuestra primera posición nunca es el conflicto, sino el diálogo y estamos extremando ese diálogo para llevarle una propuesta a los trabajadores que nos saque de una hipotética situación de conflicto”, expresó Jorge Molina, Secretario General de UPCN. Hasta el momento los sindicatos estatales mostraron “prudencia”, según dijo Delfor, y alejados de algún tipo de conflicto. Sin embargo, el integrante de ATE aclaró que esperan “una propuesta que amerite ponerla a consideración”.

Maximiliano Pullaro prepara una nueva oferta

En el gobierno valoraron el tono “poco bélico” por parte de los gremios y confirmaron que las negociaciones serán mes a mes. “Nos llevamos la tarea de ver distintas posibilidades de componer un incremento para el mes de marzo”, dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares. Sabiendo que la suba ofrecida al sector docente no iba a ser avalada, se baraja la posibilidad de pasar parte del 7,5% no remunerativo al 9% ofrecido y de esa manera engrosar el número final. Aunque saben que ese movimiento tampoco no garantizaría una aceptación total.

Los gremios también reclaman que no se tome el mes de diciembre como la base de los aumentos. “Somos conscientes de que la provincia está en condiciones de ofrecer una política salarial que tenga que ver con esta realidad de pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los trabajadores”, afirmó Delfor. Pullaro tanteará hasta dónde puede tirar de la soga.

Las dos paritarias en Santa Fe

Este miércoles quedó en claro las diferencias existentes entre las distintas paritarias. El gobierno se mostró mucho más intransigente en la negociación con los docentes, tanto en las acciones como por parte de los interlocutores, que con ATE y UPCN.

En la discusión salarial con Amsafe y Sadop, ambas orillas apuestan al desgaste y ver quién cede primero. Los gremios docentes ya realizaron varios paros y aún resta que completen la medida de fuerza de 48 horas prevista para la semana próxima. El gobierno critica estas acciones, juega al fleje pero aún evita romper ciertas barreras como las de descontar los días. “En el tránsito de un conflicto tratamos de no llevar el debate a ese lugar”, declaró Olivares.

Por otra parte, los estatales solamente habían sido convocados a finales de enero y se volvieron a sentar en la mesa este miércoles. En el medio no hubo conflictos, ni dardos entre las partes, solo un pedido formal hacia la gestión radical de que los convoque para discutir el salario. No fue más que una mera formalidad, para tampoco dejar de estar en la escena pública. Habrá que esperar a la semana que viene para ver si Pullaro se anota un poroto o desata un nuevo conflicto.

