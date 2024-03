Guillermo Coppola les respondió a Alejandra Pradón y Yuyito González tras su enojo por la serie: “Es ficción”

La semana pasada se estrenó en Star+ Coppola, el representante, serie sobre la vida de Guillermo Coppola, y hubo polémica por varias escenas.

En la biopic se muestra que Yuyito González le cuenta en Nápoles al representante que está embarazada y él le da a entender que prefiere no tener el bebé. También deslizan que el romance entre “Guillote” y Alejandra Pradón estaba armado.

Ambas exvedettes se mostraron furiosas por esas escenas y contaron que hablaron con él para aclarar las cosas. Por su parte, en diálogo con TN Show, Coppola dio su opinión sobre la pieza de Ariel Winograd.



“Es ficción, me enseñaron eso”, comenzó diciendo Guillermo. En esa línea, continuó: “Lo que tengo que aprender es a no discutir, a aceptar. Yo soy un tipo agradecido y sé disculparme”.

Y agregó: “Yo creo que he aprendido en estos poquitos días que salió la serie que hay gente a la que le puede caer bien y a otra no tan bien, y tengo que entender a aquellos que no les cae bien”. “Por ahí hay situaciones que trato de defender cuando tendría que dejarlas pasar”, concluyó.

La palabra de Alejandra Pradón tras ver la serie de Guillermo Coppola

TN Show también habló con Alejandra Pradón a raíz de su enojo con Guillermo Coppola por la serie. “Ya hablé con él. Está todo aclarado. Lo aclaró en todos lados, la realidad y la verdad. Ya está”, dijo la exvedette.

“Ya aclaró que salí solamente con él (y no también con Maradona), que es ficción, que es como una comedia. Ya está, todo más que aclarado”, señaló la expareja del representante.



Por otro lado, la artista quiso dejar en claro que no salió con el astro futbolístico: “Yo amo a Claudia (Villafañe). La respeto como esposa, como amiga, como persona que he conocido en familia tanto con ella, como con Gianinna, Dalma... con Diego y Guillermo viajando de vacaciones yendo a Italia, cenando. Hubo un cumpleaños de Guillermo que fuimos en barco él y yo toda la noche y ellos fueron todos. Éramos como 300 personas, todos matrimonios. Mi hermano también estaba y fueron todos en helicóptero a una isla en Tigre”.

Contundente, cerró: “¿De qué Maradona me hablan que salía conmigo? Es ficción”.

Qué había dicho Yuyito González sobre la serie de Guillermo Coppola

En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), la exvedette reveló que dejó de mirar la biopic porque no le gustaron varias cosas que vio.

“Vi mis partes sí y tengo dos imágenes. Con respecto a las escenas que tenían que ver con un sketch, que supuestamente hago con un humorista que podría ser Porcel, es un poco grotesca, pero simpática”, comenzó diciendo.

Por otro lado, aseguró que no le gustó que Mónica Antonópulos, la actriz que la encarna, dijera tantos insultos: “La del insulto, bueno, ponele en algún momento habrá sucedido. Pero después vi otros insultos que son como un montón. Yo no me veo, no me veo hablándole de esa manera, o habiéndolo dicho”.



Luego hizo referencia a la escena en la que le cuenta en Nápoles a Coppola que está embarazada y él le da a entender que prefiere no tener el bebé. “En esa en la que estoy embarazada de nuestra hija y él me está diciendo: ‘No, bueno, pensalo bien, ¿te parece?, por ahora no, yo tengo una hija’. O sea, ahí es como que me está queriendo inducir a que no lo tenga y eso no sucedió jamás, pero ni parecido, todo lo contrario”, desmintió.

Apenada, reveló: “Te soy sincera, lloré por eso, al ver esas imágenes, porque a mí me dolió. Me dolió que trascienda algo que no es así y que toca mi corazón, toca a mi hija, a lo que ella conoce de sus padres”.

Fuente: TN