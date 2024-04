Guía de estilo: así se llevan las prendas de cuero este otoño 2024

El amor por las prendas de cuero se renueva cada año y en cada temporada. Un material noble, que se consigue en versiones ecológicas, y que siempre añade una cuota de desenfado a cualquier outfit. Sí, también lo usamos en verano, pero ahora viene la temporada en la que más disfrutamos de esta textura tan fashionista.

Como cada temporada, hay favoritos. Este 2024 los cueros en tonos cálidos serán protagonistas: marrón, ocre, bordó y rojo cherry. Pero se sumarán los metalizados, que vienen ganando terreno desde el año pasado.

En cuanto al tipo de prendas, a las clásicas camperas (o chaquetas) se suman los blazers. En prendas del tren inferior, faldas: maxi, midi, mini. Los shorts y los joggers, como una de las novedades de este año.

Looks del street style con prendas de cuero temporada otoño 2024

En el street style no dejan de aparecer looks inspiradores que nos muestran cómo llevar las prendas de cuero, sumarlas a otras que tenemos de años anteriores y actualizar nuestro outfit con simple ingenio.

Las que saben guardar la ropa de temporadas anteriores pueden llegar a tener un blazer bordó, que en los 2000 era must have. Se combina con todo: remeras estampadas, blusas y hasta suéteres tipo polera, cuando el frío se intenisifique.

Los metalizados conquistarán las calles a toda hora. En pantalones wide leg la elegancia es la premisa, cuando se suman zapatos stiletto. Para seguir en esta clave inclinada hacia lo formal, las prendas superiores se eligen en negro, haciendo juego con la cartera. Con bijoux dorada, un outfit que es pura sofisticación.

Dicen los que más saben de estilismo que el juego de texturas es una buena elección. EN este caso vemos una prenda superior de algodón con friza que se combinó con una mini de cuero charolada, cruzada. Va para andar de día (y muy bien).

Otra opción con mini de cuero (cruzada, imitación croco) es cancherearla con una camisa estilo masculina y sumar más cuero en el calzado, como las botas de animal print que son el ítem statement de este outfit.

Un look con tres ítems de cuero: falda midi, bolso y botas de caña alta acordonadas. Este look sugerente suma, además, ropa interior a la vista y un toque naif con el celeste pastel del cardigan.

Hablando de tonos pastel con cuero, este look es de la Semana de la Moda de Copenhage en la que el amarillo pastel fue color protagonista. Y vemos cómo luce con un pantalón de cuero tipo cargo.

La campera de cuero, decíamos, no pasa de moda nunca. Pero esta temporada se impone en colores cálidos, como el bordó, que tan bien queda con el azul marino.

En cuero también se usan los shorts y son ideales para lucir en este tipo de looks color blocke: todo el outfit negro con botas cowboy de leopardo en amarillo y negro.

