Pullaro a Mirta Legrand: “Tal vez la amenazan, pero usted venga conmigo que no le van a hacer nada”

“¿Usted está armado ahora?”. Fiel a su estilo, Mirtha Legrand no anduvo con rodeos para lanzarle esa pregunta a Maximiliano Pullaro mientras hablaban en su programa de la ola de violencia narco en Rosario. Luego, la conductora también admitió ante el gobernador de Santa Fe que le dio “miedo” invitarlo a su programa, por temor a recibir amenazas.

El mandatario provincial explicaba en La Noche de Mirtha que las organizaciones criminales “reaccionaron” cuando las aislaron en la cárcel porque “eso no les permite seguir controlando” lo que sucede a afuera y admitía tener ciertos “niveles de resguardo” ante la escalada de violencia, que incluyó en algunas oportunidades amenazas contra su persona y también hacia su familia.

Fue allí cuando Legrand lanzó aquella consulta. El gobernador esbozó una leve sonrisa y respondió: “No, en este momento no”. Y aclaró: “tengo portación legal de cuando fui ministro de Seguridad”.

La conductora aprovechó el momento para realizar una confesión. “Le voy a decir una cosa: yo me resistía a traerlo porque me daba miedo. A ver si hablo y después me amenazan”, reconoció ante Pullaro.

El mandatario intentó bajar el tono rápidamente. “Rosario no es solo lo triste y lo duro que se cuenta. Tenemos que atacar algunos barrios de Rosario y lo vamos a ordenar. Es la ciudad más maravillosa”, apuntó.

Minutos después, Mirtha insistió: “La gente tiene miedo también. Los que estamos acá, ¿no nos van a amenazar?”.

“Tal vez la amenazan, pero usted venga conmigo que no le van a hacer nada”, contestó Pullaro, en clave de broma. La diva, haciendo ademanes con su dedo índice extendido, se excusó: “Discúlpeme, pero no”.

Pullaro insistió en restarle importancia al tema. “No tengan miedo. Ellos quieren que tengamos terror, pánico, para que volvamos atrás políticas públicas”, remarcó.

Más tarde, minutos antes de la finalización del programa, Legrand volvió a incomodar con una pregunta a Pullaro, quien estuvo como invitado junto a José María Muscari, Daniel López Rosetti, María Eugenia Duffard y Benjamín Rojas.

“¿Usted vino con custodia acá?”, consultó la Chiqui. El gobernador santafesino respondió por la negativa, con una sonrisa similar a la anterior. Legrand concluyó: “Entonces nos tiene confianza”.

