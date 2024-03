"Vende humo": Viotti entregó becas educativas equivalentes a una hamburguesa y una Coca

La vieja política sigue en Rafaela y a pesar que la gente eligió a nivel nacional un nuevo modelo y una nueva forma de hacer política, hay quienes siguen siendo "dinosaurios", ya sea por incapacidad o bien por beneficio propio, ya sabemos que "la casta" lo único que piensa es en la próxima contienda electoral, en ellos mismos y poco y nada le interesa la gente, eso si, utilizan a quien pueden para sacarse la foto y mostrarse como los "salvadores".

Entregar becas por $14.000 por mes es literalmente un chisto de mal gusto, más aún cuando ese monto se va a mantener inamovible hasta el mes de noviembre de 2024, oportunidad en la que la inflación ni siquiera les va a permitir a esos alumnos comprarse un cuaderno de 24 hojas,

Lo que hace Viotti y sus adláteres es el ejemplo más cabal de lo que la mayoría de los argentinos repudió al votar una nueva manera de hacer política, simplemente por que este tipo de actitudes es el reflejo de un populismo denigrante y absurdo, es lo que llevó a la decadencia de una nación rica y prospera y que hoy tiene inusitados niveles de pobreza.

"Fui beneficiario de una beca similar hace muchos años atrás, en la escuela primaria y secundaria. Todos los que estamos acá venimos de una familia trabajadora y este tipo de apoyos son importantes. En mi caso particular, me permitió avanzar en mi carrera profesional, recibirme en una universidad pública, crecer en lo que me gustaba y llegar adonde estoy", dijo Viotti sin contar que fue "ñoqui" del estado santafesino en sus comienzos, con un cargo en el gobierno de Miguel Lifschitz.

Viotti parece no darse cuenta que le está errando el camino, que las viejas prácticas que lo llevaron a ser intendente ya no son admitidas, son repudiadas, y que desde que asumió le encuentra la vuelta a cómo gobernar una ciudad que en realidad se gobierna sola. Viotti debe entender que su rol como intendente es dedicarse al ABL, lo demás es política barata pura, la que nadie quiere, la que lo está llevando por el camino equivocado.

LA CRÓNICA DE CÓMO SE PUEDE "VENDER HUMO" UTILIZANDO LO PEOR DE LA POLÍTICA

Este miércoles, el intendente Leonardo Viotti y la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, entregaron 118 becas a estudiantes terciarios y universitarios.

Estuvieron presentes los beneficiarios y beneficiarias de este aporte que realiza el municipio a la educación de Rafaela. Además, participaron los concejales Mabel Fossatti y Martín Racca, quienes forman parte de la comisión de becas.

La Secretaria de Educación y Cultura explicó a los presentes que "los montos que van a recibir a través de la cuenta del Banco Hipotecario van a ser de 14.000 pesos por mes hasta noviembre".

También contó que el proceso de selección se realizó en conjunto entre el área educativa, la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, y la comisión de becas integrada por concejales de diferentes sectores. "Las inscripciones fueron en diciembre de forma on line. Luego se llevó a cabo el estudio de cada uno de los casos", recordó.

Por otro lado, al tomar la palabra, el mandatario local destacó que si bien el Estado es quien administra los fondos, "este aporte que están recibiendo es de toda la comunidad que paga sus impuestos. Ese es el dinero que nosotros recaudamos y que todos los meses lo vamos destinando a distintos programas".

En función de esto, les pidió a los jóvenes que "lo valoren porque el que sale a trabajar todos los días es quien los está ayudando a ustedes con este aporte para que puedan realizar sus estudios".

Estudiar y trabajar

El Intendente afirmó que "la educación es el camino. Fórmense, trabajen, todos los días hay que esforzarse. Están en ese camino, así que sigan para adelante".

Además, Viotti resaltó la transparencia con la que se trabaja desde el municipio: "La comisión de becas está conformada por concejales que son de distintos espacios políticos para garantizar que el proceso es transparente y son ellos quienes eligen quién realmente lo necesita".

Para finalizar, relató cómo fue su propia experiencia: "Fui beneficiario de una beca similar hace muchos años atrás, en la escuela primaria y secundaria. Todos los que estamos acá venimos de una familia trabajadora y este tipo de apoyos son importantes. En mi caso particular, me permitió avanzar en mi carrera profesional, recibirme en una universidad pública, crecer en lo que me gustaba y llegar adonde estoy".

Por todo lo dicho, remarcó: "Debemos ser muy agradecidos y, con el tiempo, cuando nos recibimos, devolverle a la sociedad y a la ciudad todo lo que hayamos aprendido para que la rueda siga girando y otros jóvenes también puedan cumplir sus sueños".