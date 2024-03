Mirtha Legrand habló de la pobreza y los despidos: “¿A dónde va toda esa gente que echaron?”

En medio de la situación económica actual, Mirtha Legrand se refirió a los números de la pobreza y habló sobre los despidos en los organismos estatales anunciados en los últimos días. “¿A dónde va toda esa gente que echaron?”, expresó.

Antes del fin de semana extra largo, el presidente Javier Milei confirmó que dará de baja miles de contratos de empleados públicos. “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, dijo en el IEFA Latam Forum.



Luego, el vocero presidencial Manuel Adorni especificó que este proceso de revisión será por etapas. En esta oportunidad, serán 15 mil los trabajadores del Estado que se verán afectados. La próxima revisión será dentro de tres meses, tal como estableció el Gobierno nacional a través del decreto 286.

Legrand se expresó al respecto durante su programa “La Noche de Mirtha” (El Trece). “La gente que han despedido, ¿dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás”, planteó.

Entre las dependencias del Estado que se registraron despidos se encuentran: la ANSES, el Servicio Meteorológico Nacional, Parques Nacionales, los ministerios de Economía y de Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), entre otros. Desde el Gobierno, aseguraron que se trata de un “proceso extremadamente quirúrgico, para que se pueda depurar la planta pública”.

Además, la histórica conductora habló sobre los números de la pobreza y manifestó: “Me deprime el país, el país en ciertos sectores. Me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo”. “Yo siempre pienso en el chiquito que está en la casa y le dice al padre: ‘Papá tengo hambre’”, sumó y aclaró: “Lo digo porque lo siento”.

En este contexto, José María Muscari, uno de sus invitados, mencionó que se encuentra con cada vez más gente en situación de indigencia y la diva consideró a lo que sucede en este momento como algo “terrible”. “Me da rabia, me da rabia porque este es un país riquísimo y esto no debería pasar”, aseguró.

A mediados de marzo, se dieron a conocer los valores de la Canasta Básica Total (CBT), lo que arrojó que una familia necesitó en febrero $690.902 para no ser pobre. Con respecto a enero, el dato que marca la línea de la pobreza subió un 15,8 por ciento, lo que complica aún más la situación de las familias que no pueden satisfacer el 100 por ciento de sus necesidades.

Según las estimaciones del último estudio publicado por la Universidad Católica Argentina (UCA), en enero un 57 por ciento de la población argentina estaba bajo la línea de la pobreza. Desde entonces, la inflación continuó en aumento y el Gobierno aplicó más medidas de ajuste.

La conversación en la mesa continuó y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mencionó la gran diferencia entre lo que gana un jubilado y el monto de la canasta básica. Frente a esto, Legrand comentó que “le van a pagar en dos veces”, en referencia al anuncio que hizo el Gobierno hace unos días.

Según indicó la Casa Rosada, no se trata de un desdoblamiento del pago de la jubilación, sino que se abonarán los haberes previsionales en una fecha, con la nueva fórmula previsional, y el bono en otra. “Administrativamente se tiene que hacer en dos instancias diferentes”, aclaró Adorni en un diálogo con Radio Mitre.

Fuente: Teleshow