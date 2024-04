Emiliano Kaczka contó la sorpresiva razón que lo llevó a volver a la actuación y recordó su época de “Pelito”

Hay caras en la televisión que resultan familiares. No importa cuánto tiempo pase: quién vio los gestos, las sonrisas y escuchó la forma de hablar de alguien durante años es difícil que se la olvide. Eso es lo que pasa con Emiliano Kaczka, que en su adolescencia en la década del ‘80 y ‘90 participó de diferentes ciclos juveniles y después desapareció de los escenarios.

Dedicado a la abogacía, profesión que sigue ejerciendo en la actualidad, el hermano de Guido Kaczka fue una de las figuras de Pelito y Clave de Sol. En un entrevista que le hizo TN Show, el también actor contó por qué volvió a aparecer en la pantalla, primero con María Marta: El crimen del country y ahora con El sabor del silencio, el nuevo proyecto para Flow encabezado por Gonzalo Heredia.

Los orígenes de Emiliano Kaczka en “Pelito”, por qué se retiró y cuál es la razón de su regreso

La vida laboral de Emiliano Kaczka empezó a darse cuando era un adolescente. Su figura trascendió a partir de dos conocidos programas infanto juveniles. Su origen se dio en Pelito, junto a un elenco que incluyó a Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Pepe Monje, Lorena Paola y Julián Weich, entre otros. Luego fue parte de la primera camada de Clave de Sol, con figuras como Leo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Pablo Rago, su hermano Guido Kaczka y Claudia de la Calle, entre muchos más.

Luego, su recorrido actoral siguió, pero con saltos temporales. Si bien tuvo una carrera impulsada por programas como Regalo del cielo, Solo para parejas, La hermana mayor, Ricos y famosos, en los ‘90, y un par de ciclos en el comienzo de los 2000 como Mosca y Smith y Soy tu fan, Emiliano abandonó su primera vocación para dedicarse a otra cosa: estudiar abogacía.

Su conversión se fue dando al ritmo de las crisis de la Argentina y a medida que se desencantaba de la profesión. En diferentes entrevistas contó que su quiebre mental ocurrió con la película de 2007 La mano de Dios, una biopic sobre Diego Maradona en la que interpretó al primer representante del futbolista, Jorge Cyterszpiler.

Por problemas legales, el film nunca se estrenó comercialmente. Desde ese momento se dedicó al derecho penal y administrativo, hasta que otro giro del destino se puso en su camino como un plot twist que nadie vio venir.

“No sé si te acordás, pero yo gané la carrera en la presentación de Pelito. Era única. Se daba en la calle, en La Lucila”, le comentó sonriendo Kaczka a TN Show, en una referencia a la mítica apertura de aquel ciclo. “Los adultos mayores nos acordamos. En ese momento era veloz, podía correr y todo”, comentó, muy irónico, sobre el paso del tiempo. Emiliano tiene 52 años.

“¿Cómo te acordás de esa época?”, preguntó este medio. “Bien, bárbaro. Son los mejores recuerdos que uno tiene. Tenía toda la ansiedad por empezar. Era un mundo nuevo y estaba con muchos nervios. Después, uno va aprendiendo cosas y se va desarrollando”, puntualizó.

Acerca de su regreso, Emiliano dijo que todo se dio luego de la pandemia. Para analizar lo que pudo pasarle, solo hace falta comprender una frase de Jacques Lacan, el reconocido psicoanalista francés, que enunció en su Seminario V: “El hombre goza de desear, de ahí la necesidad de mantener el deseo insatisfecho”.



“Tuve algo así como nostalgia. Me apareció un gran deseo. Miré una serie que se llamaba El método Kominsky. No sé si la viste. Ahí me decidí a regresar. Lo pensé y lo decidí profundamente”, comentó. En la ficción, el protagonista, Michael Douglas, encarna a un actor retirado que se gana la vida como un reconocido profesor de interpretación y decide volver a ejercer su vocación.

Kaczca contó que ese deseo que movilizó todo lo llevó a concretar su vuelta, que sigue su curso. “Por esta cuestión que algunos llaman cuántica, pareciera que algo se combinó en el universo. Y empezaron a aparecer propuestas. Hice la de María Marta, El crimen del country. Hice otra que se llama Los Mufas, que todavía no salió y se grabó hace dos años. Y ahora esta serie que disfruté muchísimo”, afirmó.

Cómo es el nuevo trabajo de Emiliano Kaczka en “El sabor del silencio”, la serie que protagoniza Gonzalo Heredia

Acerca de El sabor del silencio, Kaczka comentó que es una propuesta “muy bien contada” en la que se “combinan muchas cosas” y que “atraviesa notas del género policial, que hay misterio, que hay acción, y creo que el público la va a disfrutar”.

“¿Cuál es el papel que ocupás en la serie y cómo es la dinámica con el resto de los personajes?”, preguntó TN Show. “Mi personaje es un empresario ligado a negocios sucios, a la corrupción, y tiene algunas diferencias que se van dando con su equipo”, definió.

Sobre el contenido del ciclo, amplió que es un thriller policial, atravesado por “el misterio, el drama y con algo testimonial”. “Es muy interesante la propuesta”, lanzó, acerca de la producción encabezada por Gonzalo Heredia y Violeta Urtizberea.



Esta ficción se enmarca en los proyectos actuales que van directamente al streaming y que no pasan por la televisión abierta. Sobre esos cambios, Emiliano también opinó sobre las diferencias en las maneras de trabajar cuando era un adolescente con lo que pasa en la actualidad.

“El trabajo del actor es el mismo, pero antes uno filmaba por ahí un viernes, y el lunes ya aparecía y tenía la respuesta del público. Uno sentía que ya estaba de nuevo en movimiento. Acá, por ahí, uno espera dos años para terminar de filmar y nadie se entera. Eso es distinto”, confió.

Además, para Kaczka la calidad de los productos es diferente ya que “los guiones están mejor contados” y “la técnica está mucho más decorada”. “Es más similar al cine y eso está bueno”, aseguró.

Emiliano Kaczka opinó sobre las medidas que busca implementar el Gobierno en la cultura

Cuando se habla con un actor es imposible eludir a la pregunta acerca de los cambios que buscan implementar desde el Gobierno en materia cultura. En las últimas semanas varios de ellos se pronunciaron a favor y en contra de Javier Milei, como Guillermo Francella, Nancy Dupláa y Esteban Lamothe, entre otros.



Sobre esto, Emiliano Kaczka se mostró “muy respetuoso” de las opiniones de sus compañeros. “Es una etapa complicada por la pobreza, por la emergencia, para llevar adelante algunos reclamos. Celebro, por eso, que no se haya cerrado el INCAA o el Fondo de las Artes”, expresó.

Kaczka se mostró a favor de algunos puntos de la gestión actual. “Me parece que este Gobierno tiene logros en lo financiero, que en algún momento van a trasladarse a lo económico. Y en ese momento me parece que vamos a poder charlar sinceramente sobre qué queremos de la cultura, si queremos negocios culturales puntuales o queremos una industria”, lanzó.

Emiliano, igualmente, cree que la discusión sobre este punto controversial “se va a dar seriamente” en algún momento. “Confío en que se van a escuchar los reclamos legítimos de mis compañeros”, cerró.

Fuente: TN