Los padres de Lola Chomnalez tras la condena: “Es un alivio, aunque justicia sería que ella estuviera acá”

Casi 10 años después del femicidio de Lola Chomnalez, la Justicia uruguaya condenó Leonardo Sena, uno de los acusados por el crimen, a 27 años de prisión. La noticia impactó a sus papás, quienes aseguraron que es “un alivio”, pero que justicia verdadera “sería que Lola estuviera viva”.

“Estamos emocionados desde el momento en el que nos informaron”, dijo Diego, el papá de Lola, a TN. Adriana, la madre, precisó que su abogado les había advertido que la sentencia podría salir durante estos meses, pero que ayer la noticia los tomó por sorpresa. “Nos impactó porque no te levantas pensando que este va a ser el día”, se sinceró.

En el mismo sentido, aseguró que hoy se siente “mucho mejor persona de cuando empezó todo”. “Me siento con mucha energía y vitalidad, si en algún momento me quise ir de este mundo, hoy le pido a Dios tener una larga vida”, sumó.

Diego añadió que la condena era solo cuestión de espera, aunque por momentos se tornaba “desesperante”. “Nunca bajamos las esperanzas”, remarcó.



Condenaron al asesino de Lola Chomnalez, la adolescente asesinada en una playa uruguaya.

“Fue bastante nebuloso, pero esto es como ir peregrinando y ver la tierra prometida”, sostuvo Adriana y destacó el trabajo de la genetista que permitió encontrar al asesino: “Era una prueba irrefutable. Con ella estuvimos muchísimo tiempo trabajando, fue mucha euforia cuando se descubrió al asesino después de años de nada. Natalia Sandberg está en nuestra mesita de luz”.

Por otra parte, sostuvo que ahora “empieza el duelo real” en el que ya “no es sufrir”. “Es el duelo del dolor para toda la vida, a sabiendas de que hicimos todo y tocamos todos los lugares que teníamos que tocar, no nos quedamos sin ningún lugar donde pedir auxilio”, aseguró.

Diego, por su parte, aseguró: “Yo estoy a favor de la pena de muerte porque a mi hija se la aplicaron y hoy estos monstruos tienen derecho a todo, pero esta noticia nos liberó un peso de encima”.



La madre de Lola, en el mismo sentido, sostuvo que no pretende conocer al asesino ni perdonarlo. “Eso le corresponde a Dios. Realmente espero que la sentencia quede firme, que no vuelva a salir y que tengan en cuenta que con la liberación puede haber más víctimas porque tiene antecedentes, no lo van a modificar ni 5, ni 10, ni 27 años. No me olvido el nombre Leonardo Sena”.

“Justicia sería que Lola estuviera acá, pero esto es una aproximación a la justicia, es un alivio. Estamos conformes con el trabajo de los magistrados, yo la siento, siento que me habita, tengo un mantra que es ‘lolita conmigo siempre’. Hoy me levanté más temprano que de costumbre, salí al patio a mirar el cielo y sentí que ella está conmigo”, completó Adriana.

A ella, se sumó el recuerdo de Diego. “Siempre fue muy libre Lolita y siento que hoy es más libre aún”.

Según la sentencia a la que tuvo acceso TN, Lola Chomnalez murió producto de una asfixia mecánica por sofocación y desde el inicio de la investigación se supo que en el hecho habían participado dos personas.

Durante la etapa de instrucción, Leonardo David Sena Cabrera declaró ante la Justicia y dijo que había encontrado la mochila de Lola mientras caminaba por la playa durante una hora libre que tenía en su trabajo.

Aunque a Sena se lo identificó recién en 2022, la fiscalía solicitó una pena de 30 años de prisión por ser el autor material del crimen. Finalmente, este miércoles el acusado fue condenado a 27 años y 6 meses de prisión por “homicidio muy especialmente agravado. Por su parte, Ángel “El Cachila” Moreira también está condenado por “encubrimiento”. Estuvo preso y ahora permanece en libertad.

Fuente: TN