«No representan a los trabajadores»: Jorge Macri apuntó contra los sindicatos y aseguró que «son una rama del peronismo»

Jorge Macri arremetió contra el sector sindical que realizó diferentes asambleas en la jornada del lunes. Además, los gremios se preparan para un paro general el próximo jueves 9 de mayo. Por otro lado, el jefe de Gobierno dio su mirada sobre la reaparición de Alberto Fernández tras su gestión nacional.

El primer apuntado por Jorge Macri fue el ex Presidente, quien alertó que los diputados y senadores podrían ir detenidos si votan en favor de la Ley Ómnibus: «Ha dejado una imagen tan paupérrima que se lo recuerda por la fiesta de Olivos, el vacunatorio vip y la ausencia total. Ahora es un comentarista de la realidad. Me da pena», disparó Macri en TN.

El otro foco estuvo en los sindicatos. El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires verbalizó: «Planteo es, ¿dónde estuvieron los cuatro años anteriores? Y en realidad ese silencio, abrumador, lo que demuestra es que el sindicalismo no es representante de los trabajadores. El sindicalismo es una rama del peronismo«.

«Cuando la inflación es peronista no se quejan. Cuando la inflación no es del espacio político que representan, se quejan. Son la columna vertebral del peronismo, no son representantes de los trabajadores. Sino es inexplicable que durante cuatro años estuvieron callados», agregó Jorge Macri en su embestida a los gremialistas.

De todos modos, el mandatario porteño reconoció: «Hay una crisis profunda, necesitamos recuperar el salario. El Gobierno está siendo exitoso con la macroeconomía, necesitamos que se traduzca en una economía real del día a día para la gente, que se genere empleo y consumo. Hay mucha gente que todavía sostiene».

Como cierre hizo una acotación sobre las personas en situación de calle que hay en la jurisdicción que gobierna: «Creció un 8%. Me parece interesante que la realidad de las personas no es la misma que hace 10 años. Hoy, acá y en el mundo, está cruzada por drogas y delincuencia. No todos lo son, pero hay muchos problemas de violencia y adicciones», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com