Pullaro quiere reformar la Constitución de Santa Fe

El diputado radical José Corral ingresó este viernes, por Mesa de Entradas de la Cámara que integra, el proyecto para declarar la necesidad de la reforma constitucional de la provincia y de esta manera ya son cuatro los textos a debate: los de Joaquín Blanco, del bloque socialista y Walter Ghione (UNO) integran el interbloque Unidos para Cambiar Santa Fe. En tanto, desde la oposición, Lucila De Ponti (Movimiento Evita), también dio estado parlamentario a una iniciativa sobre la materia.



En líneas generales, el proyecto firmado por Corral es "para discutir en el segundo semestre del año", dijo el legislador a El Litoral. "No hay urgencia y no será tratado antes del receso", acotó. En cuanto a los alcances, el texto toma las reformas incorporadas en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y habilita a sumar los derechos, garantías e institutos establecidos en ese texto. "Se incorpora la idea de economizar gastos de la política y del Estado como, por ejemplo, unificar los mandatos provinciales, municipales y comunales en cuatro años y en elecciones conjuntas más un tope al presupuesto anual del Poder Legislativo y también al déficit fiscal de la provincia", señaló el radical que propone sumar el instituto de la autonomía municipal.

Corral incorpora en el texto la posibilidad de la reelección del gobernador y vice por un período; mantiene la bicameralidad pero en Diputados elimina la mayoría de 28 miembros que hoy otorga la Constitución al partido más votado y establece la proporcionalidad de bancas. Las otras dos novedades que suma al texto son -como en la nación- el Consejo de la Magistratura para definir la elección de candidatos a jueces y para evaluar las conductas de integrantes del Poder Judicial, y la formación de una Auditoría General como ya sumaron la mayoría de las provincias.



El oficialismo en Legislatura calienta motores con el tema reforma constitucional y la decisión política es encarar desde las cámaras el debate y no desde la Casa Gris donde los temas en agenda de las próximas semanas son otros: Caja de Jubilaciones, justicia más los fuertes déficits de ASSA, EPE e IAPOS.

Es más, la intención de Unidos es consensuar un texto de reforma constitucional y unificar la elección de convencionales con los comicios municipales y comunales del año venidero. La decisión de Casa Gris es separar la elección municipal de los comicios de renovación del Congreso del 2025 que establece primarias en agosto y elección en octubre.

Santa Fe el año próximo debe renovar todas las autoridades comunales, la mitad de los concejales y una serie de intendentes, entre ellos los primeros de las flamantes ciudades de San José de la Esquina, Teodelina, Helvecia, Villa Minetti y Alvear, todos municipios que además deberán conformar sus nuevos concejos de seis ediles. En esa elección es donde el oficialismo intentará la elección de los 69 convencionales que pondrían mano a la reforma de una Constitución aprobada en 1962 y que junto a Mendoza son las dos únicas provincias que no se modificaron desde 1983 a la fecha.

El último jueves, al votarse las nuevas ciudades, el socialista Blanco, metió también el tema de la necesaria reforma de la Carta Magna que hoy establece que son diez mil habitantes el piso para darle estatus de municipio a una localidad y que la Legislatura viene birlando desde fines de la década del 80 cuando avaló el cambio jurídico a núcleos urbanos que aún no tienen los diez mil habitantes.

Días atrás la diputada justicialista Celia Arena hizo alusión a la negativa de la Legislatura de considerar los mensajes del entonces gobernador Omar Perotti de extender a cuatro años los mandatos de presidentes comunales cuando la Constitución determina que son dos años. "No se niega el derecho a hacer municipios a distritos con menos de diez mil habitantes pero sí a extender el mandato de las comunas", se quejó la ex ministra de Gobierno de la anterior administración.

