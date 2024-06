El Gobierno no cede con privatizaciones y Ganancias pero abre el juego previsional

Con el regreso de la ley Bases a Diputados, el Gobierno deberá ahora elegir qué batallas está dispuesto a dar y cuáles temas podría eliminar de la lista de prioridades para lograr de una vez la sanción definitiva de la iniciativa.

La hoja de ruta libertaria pone como meta llevar la ley Bases y el paquete fiscal el jueves 27 al recinto, con una estación previa el martes 25 para llevar el texto al plenario de comisiones y dar dictamen. Pese al apuro del Gobierno por sacarse de encima el tema, la semana que viene es prácticamente inútil para avanzar con cuestiones formales, aunque habrá buen espacio para la rosca.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó ayer que el Gobierno hará un nuevo intento por restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, fundamental para consolidar la recaudación, así como la rebaja progresiva del impuesto a los bienes personales.

“Todo lo que ya está aprobado ya es ley, pero vamos a insistir con la cuarta categoría y Bienes Personales. También las privatizaciones”, indicó el diputado riojano, quien explicó además: “Como somos cámara de origen, podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original”. Con el tema de las privatizaciones, la eliminación de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y RTA de la nómina de empresas fue uno de los puntos medulares para poder llegar a los 36 votos necesarios, pero el Gobierno ya aclaró que no quedó con “compromisos” con los senadores, por lo que se mantiene su intención de tener la mayor cantidad de empresas en la lista.

Sobre el tema previsional y el rechazo a la eliminación de la moratoria previsional que se aprobó en el Senado, la mirada del Gobierno es distinta porque en este caso optaría por no insistir en Diputados, donde se está llevando a cabo en paralelo para avanzar con una nueva fórmula de actualización de los haberes, aun con el rechazo que ya exhibió a la maniobra el presidente Javier Milei porque podría comprometer su meta de déficit cero. Además, la moratoria implementada durante la gestión de Alberto Fernández se vence en marzo del año próximo, con lo que pierde sentido incorporarlo entre los ítems a negociar con la oposición. Dentro de ese sector, no obstante, creen que es uno de los puntos a mejorar por el gran costo fiscal que tienen y lamentan que también se haya eliminado en el Senado la Prestación de Retiro Proporcional, que resultaba una resolución al menos parcial del tema.

En línea con el apuro ya expresado por el Gobierno para convertir el texto en ley, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió el jueves a Diputados para reunirse con referentes de los distintos bloques y comenzar a tantear cómo está el escenario para la disputa final.

Precisamente su vicejefe de Gabinete, José Rolandi, estuvo siguiendo de cerca la sesión del último miércoles y también estuvo presente en el encuentro con los diputados el jueves.

Mientras avanza la discusión en Diputados, Francos además tiene previsto continuar con la ronda de reuniones con gobernadores, entre los que se incluyen el mandatario de Misiones Hugo Passalacqua y Claudio Vidal de Santa Cruz, la provincia que más dolor de cabeza le dio en la votación en el Senado. El objetivo es transferir a las provincias el manejo de obra pública, sin cortarla de raíz, como había anticipado Milei en el inicio de la gestión.

Interrogantes reglamentarios

Apenas finalizó la votación en el Senado, se abrió en Diputados un sinfín de interrogantes en los distintos bloques políticos sobre si el oficialismo puede insistir allí con el dictamen originalmente aprobado en la Cámara baja, cuáles son los números necesarios para hacerlo y qué sucede con los asuntos que fueron rechazados en el Senado, si pueden ser retomados o no.

Una de las posturas es que los rechazos de algunos temas como el regreso del impuesto a las ganancias puede ser tomado como una modificación del texto original, aunque hay otra interpretación que indica que si un tema se rechazó no puede ser retomado por la nueva revisión. “La Cámara de Diputados no puede insistir con moratoria previsional, Ganancias ni Bienes Personales; lo que el Senado rechazó quedó afuera”, dijo el diputado radical Fernando Carbajal, que además es un exjuez de Formosa. Esta postura, la más dura, no es compartida por el resto de los integrantes de su bloque, que también apuntan a una interpretación que contribuya a nivel político.

No obstante, reconocen que sería “un antecedente único” que haya un impuesto como Ganancias legislado por una sola cámara, lo que podría traer planteos judiciales.

