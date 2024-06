La advertencia de Pichetto ante la nueva fase del Gobierno: “No volvamos a repetir la pavada de una ley con 400 artículos”

El jueves pasado, y en el marco de una entrevista televisiva, Javier Milei adelantó que su gobierno ingresaba en una “fase 2″ luego de la aprobación en el Congreso de la Ley Bases y el paquete fiscal, enmarcada en la “emisión cero”, el “cambio de régimen monetario” y la presentación en el Parlamento de la Ley de Hojarascas, impulsada por el futuro ministro Federico Sturzenegger para avanzar en la desregulación de la economía.

Consultado sobre esta nueva etapa, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, lanzó una advertencia: “No volvamos a repetir la pavada de una ley con 400 artículos”. En esta línea, y en tono irónico, el legislador del bloque Hacemos Coalición Federal señaló que la hojarasca “son las hojas que se caen y hay que tirarlas a la basura” y planteó: “Espero que el gobierno se ponga a gestionar y trate de recuperar la economía”.

“Hace falta profesionalidad, hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más cortas. No vengan ahora de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo Sturzenegger, en volver a repetir la pavada esa porque me parece que no se avanzaría” afirmó Pichetto en diálogo con radio Rivadavia.

Y agregó: “Es importante la desregulación de la economía, vayamos viendo cómo lo vamos trabajando por área, con leyes temáticas más chicas para que el Congreso las vaya abordando y respondiendo a la agenda del gobierno”.

Para el diputado, las iniciativas que se presentan en el parlamento en forma de paquete, como la Ley Bases, “trae aparejado un fuerte stress institucional porque abordan muchos temas”. “La etapa que viene tiene que ser más de inteligencia, razonable; la presión o la coerción sobre el Congreso no debe existir. Si el presidente quiere construir un pacto de mayo o de julio se requiere un diálogo institucional y dejar de lado el Twitter, donde todo es fugaz y efímero”, planteó.

Qué es la Ley de Hojarascas

Al igual que con muchos de los articulados de la Ley Bases, este nuevo paquete fue realizado por Sturzenegger para una eventual presidencia de Patricia Bullrich cuando aún estaba en carrera. La mayor parte de las leyes que se planea eliminar ya están obsoletas en la práctica y “no le cambiarán la vida a nadie”, según comentaron a Infobae fuentes al tanto del contenido. “En general son cosas del estilo ‘prohibido escupir en el piso”, ejemplificaron.

Sturzenegger dijo recientemente en un evento de la Fundación Libertad que el camino que emprendió el Poder Ejecutivo es de “sacar, sacar y sacar desregulaciones” y que “si después hay un problema porque sacaste de más, corregirlo”, aseguró.

“Nuestras regulaciones tienen una gran impronta militar”, dijo. También citó el caso de los fertilizantes, que están sobre regulados porque esas cláusulas datan de cuando los gobiernos temían que puedan ser utilizados como precursores de explosivos. “Es más difícil mover fertilizantes en la Argentina que tener residuos radioactivos de Chernóbil”, ironizó.

Luego citó la biografía de Elon Musk, el creador de Tesla y escrita por Walter Isaacson. “Cuando Musk empieza Space X, un ingeniero le dice que hay que hacer muchos test y Musk le dice: ‘¿y por qué hay que hacerlos, qué ingeniero lo pide, porque lo echo ahora’. Le contestan que lo pide la NASA y Musk piensa ‘ahora entiendo por qué un cohete le sale 2.000 millones de dólares cuando se puede hacer por 100 millones’”, citó Sturzenegger. “Él dice ‘no hacemos ningún test’”, y menciona pasajes del libro en que Musk prefiere que sus cohetes fallen y exploten durante un lanzamiento que sobrecargarlos de exámenes previos que incrementen su costo. No es sobreminimizar el riesgo, sino encontrar rápido cuando tenés un problema y resolverlo. Así es como en dos años se hizo el cohete más competitivo de la historia”.

Con información de www.infobae.com