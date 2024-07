Dólar, paritaria y new money con el FMI: cepo plus y Gobierno dice que caerán u$s3.000 millones las reservas en 90 días

Más por omisión que por acción con la mirada puesta en el dólar y el FMI. Concentrado en el encuentro con los bancos del día de hoy, es probable que el Gobierno haya desperdiciado cuarenta y ocho horas importantes para decirle algo más, tranquilizador digamos, al “mercado”.

Desde el viernes, día en el cual el ministro Luis Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili hicieron, dentro de sus posibilidades, la mejor versión de una conferencia de política monetaria, la transición neblinosa gana peso, la incertidumbre se acomoda. Esto es así porque las tensiones y dudas que se evidenciaron a lo largo de la última semana, y que llevaron el tipo de cambio paralelo a la zona de los $1350-$1380, no remitieron.

El Gobierno sigue concentrado en tratar de imponer su mirada del devenir macroeconómico y financiero, haciendo caso omiso de aquellos sectores que plantean su escepticismo y que, a no dudarlo, comienzan a actuar en consecuencia. Se imbrica así la idea de que se entra en esta semana con potencial lastre, las dudas, las tensiones que dibuja la posibilidad de que los referentes de la plaza financiera terminen actuando en base a las omisiones del equipo económico.

Si se lo piensa, el Gobierno buscó marcar su hoja de ruta, explicar la segunda fase de un plan que todo el mundo daba por descontado que aún no había arrancado. Se hablaba de una etapa de “estabilización” y, la posterior entrada en vigencia del “plan” verdadero. Ahora, se sabe, es todo parte de una misma secuencia, la financiera, cuyo epicentro remite a la promesa -hasta ahora nunca concretada en los papeles- de “emisión cero”.

La brecha con el dólar CCL y el MEP

Un sondeo en algunas conversaciones con referentes del sistema financiero confirma lo antes expuesto. La semana comienza con poco o nulo nivel de convencimiento, aunque los bancos terminen cerrando algún acuerdo provisorio en el siempre ventajoso terreno de los escritorios. La falta de condiciones para levantar el cepo cambiario, y el virtual atraso del tipo de cambio oficial -la extensión de la brecha con el dólar CCL y el MEP- obliga a pensar que, las características del programa puesto en marcha, aún no da frutos, no convence, no genera la adhesión que precisa ese esquema.

El cuarto trimestre, supuestamente, traerá la salida del cepo cambiario. Eso promete el ministro a quien quiera oírlo. Será, sostiene, una "tercera etapa", a la que el viernes se refirió como de "crecimiento", un elemento por ahora ausente en el plan económico. Bausili blanqueó que junio terminó con saldo negativo en reservas y, atención, que es “probable” que el tercer trimestre termine con un negativo de unos u$s3.000 millones. “Es normal en los inviernos en Argentina”, dijo el titular del BCRA.

Paritaria entre el ministro Luis Caputo y el FMI

De todas formas, el dato que gravitará con fuerza es que, sin dinero fresco del FMI, con las negociaciones recién en el comienzo, las restricciones cambiarias continuarán. Debe pensar el lector si, acaso, el informe del staff report del Fondo y las declaraciones de los principales funcionarios del organismo no son, como parecen, una especie de paritaria a cielo abierto, entre el FMI y el Gobierno argentino. Es lo que pide el FMI versus lo que la Casa Rosada está dispuesta a dar, una pulseada que, en el mejor de los casos refleja que ya se está negociando. En ese plano, es probable que a lo largo de las próximas semanas se llegue a un nuevo acuerdo. La pregunta que habrá que hacerse es si, para rubricar una nueva fase del programa y, además, para conseguir esos u$s 10.000 M adicionales, el Gobierno no tendrá que dar alguna señal de aceptación. ¿Devaluación y posterior unificación cambiaria?

