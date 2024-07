La pesadilla de Atlético de Rafaela no termina: fue goleado como local 5 a 1 ante Nueva Chicago

Atlético de Rafaela sigue en caída libre. El banderazo del jueves no tuvo impacto y volvió a perder: en este caso, 5 a 1 ante Nueva Chicago, que quedó como uno de los punteros, aunque con un partido más. Si este sábado Brown de Adrogué gana (juega de visitante ante Defensores de Belgrano), quedará en zona de descenso directo.

Poco había pasado en el primer tiempo (Cardozo no pudo nunca rematar al arco y Agüero remató desde lejos que entusiasmó más de lo que asustó), hasta que a los 26 llegó el primer gol del Torito: Ortiz y Cardozo la fueron trayendo de izquierda y derecha y terminó rechazando Navarro. Pero la mala suerte es tan grande que el rebote fue de Amarfil y colgó a Bilbao. Así llegó el 1 a 0: una muestra del mal momento de la Crema.

A los 33, llegó el de Facundo Castro: todo arrancó con una horrible salida de Bilbao, una rápida recuperación de Chicago, que comenzó una jugada por la derecha, se filtró Amarfil por izquierda y definió el delantero por el centro.

El último del primer tiempo fue de Adrián Martínez, que encontró un centro tan pasado que se había ido fuera del área y la cruzó sobre el palo derecho del arquero. La jugada comenzó en un lateral.

El mal humor de la hinchada se hizo notar: el arquero visitante le entregó un cascote a la policía.

En el complemento, Nardozza buscó las respuestas en el banco de suplentes. A matar o morir. Fue lo segundo, aunque mejoró su juego. Pero en el parcial, fueron 2 a 1 abajo también.

Todo pareció encaminarse cuando Jonás Aguirre marcó su primer gol en su segundo paso por la Crema, tras una buena jugada desde la derecha a la izquierda.

Era descuento o goleada. Albertengo (que recibió la quinta amarilla y no estará en el próximo partido) no estuvo fino con la cabeza, Galeano no pudo darle bien de tres dedos para encontrar el ángulo superior derecho del arquero visitante.

Y a partir de ahí, ya cerca de los 30, el mediocampo desapareció: todo se jugaba directamente en las áreas. Y así fue: tras un corner a favor de Atlético, pero en el 2 contra 2, los defensores no ganaron y Maggi, solo, definió cruzado para el 4 a 1 a los 38. Las últimas esperanzas se esfumaban.

Y a los 42, el arquero Ferrero se hizo de la pelota y la tiró larga para Amarfil (la gran figura del partido) y puso el 5°, después de correr desde campo propio, sin marca.

Poco para agregar sobre el mal momento que no se haya dicho hasta ahora. Habrá que ganar. Como sea. La próxima presentación será el sábado 27 desde las 19:10 visitando a Deportivo Morón.

Fuente: via pais