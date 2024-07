Javier Milei volvió a cargar contra Marcelo Longobardi: "No hay opinión donde no la pifie"

Tras conocerse la noticia de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, renunciara a postularse para la reelección, el mandatario argentino Javier Milei aprovechó la oportunidad para cargar una vez más contra el periodista Marcelo Longobardi, con quien tuvo varios cruces en el pasado.

"No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta", lanzó el usuario Pregonero en X, mensaje que fue reposteado por el presidente argentino. El posteo de la cuenta oficialista fue acompañado por un video de una entrevista de Jaime Bayly a Longobardi, donde este analiza la disputa electoral entre Donald Trump y Joe Biden.

"Suelo ver muy peor a Trump que el promedio y algo mejor a Biden que el promedio, porque Trump me parece un gángster, un inmoral, un peligro para el mundo", manifestó en aquel momento el periodista radial y utilizó como ejemplo las declaraciones del expresidente estadounidense donde afirmó que, de asumir, le quitaría el apoyo a Ucrania.

En el fragmento tomado de la entrevista, Longobardi también consideró que "Trump no es un liberal como supone Milei" y agregó: "Es un ultraconservador que está, como todos los políticos actuales, algo extraviado, me hace acordar mucho a Cristina Kirchner, alguien que toma fuerza de sus propios desastres".

El comunicador, quien insiste en ponderar a Biden aún reconociendo las críticas lanzadas por los demócratas, añadió: "No veo tan mal a Biden como lo ven los americanos. Puedo entender que está viejo, pero convengamos en que la economía americana, a pesar de que hay un sesgo que supone que va mal, no va tan mal. Creo que aún siendo un hombre muy mayor, hay dos o tres personas de su equipo que están manteniendo a Estados Unidos y al mundo más o menos en orden".

Milei contra Longobardi

Esta no es la primera vez que el presidente libertario apunta contra Longobardi, quien ha definido al mandatario como un "autócrata" que "desborda los límites de la democracia". El último cruce entre ambos ocurrió tras el intento de golpe en Bolivia, frente al cual hubo una reacción débil de la Casa Rosada y luego una interpretación que habló de un "autogolpe" del presidente Luis Arce.

"EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA", lanzó el mandatario liberal en su cuenta oficial de X en aquel momento y, en un ataque directo al periodista, señaló: "Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista".

Con información de www.perfil.com