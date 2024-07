Camila Mayan habló sobre su demanda contra Alexis Mac Allister: “Se hizo porque corresponde”

A un año y siete meses del final de su relación, Camila Mayan transita uno de los momentos más tensos de su vida. Es que, en los últimos días, se conoció que la joven presentó una demanda contra su expareja, Alexis Mac Allister, en la que exige una compensación económica por los cinco años que duró el vínculo. En ese contexto, la modelo explicó cómo se siente y las repercusiones que tuvo su decisión. Además, su abogado detalló el reclamo que ella presentó contra el futbolista.

Entre cruces familiares y declaraciones mediáticas, Mayan se mostró nerviosa por el proceso judicial que atraviesa. “Es medio raro esto, pero es eso. No tengo nada que aclarar, está todo donde tiene que estar, y por eso siento que esto no es un medio para decir nada ni para conseguir nada. Por eso trato de evitarlo”, comentó la joven al ser consultada por un cronista de LAM (América).

La influencer, quien convivió con el deportista en Inglaterra, justificó su decisión de demandar a su ex: “Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso, en este tiempo, no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho”. Por último, Camila se refirió a las repercusiones que generó el tema en redes sociales y el hate que recibió por parte de los fanáticos del jugador de Liverpool. “Diga lo que diga, van a opinar igual, me di cuenta de que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben donde estuve y lo que hice”, cerró.

Horas después, quien también se pronunció fue su abogado, Ignacio Trimarco. Al ser invitado por Intrusos (América), el letrado explicó que su clienta está amparada por las normas: “La ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas. Esta ley tiene una perspectiva de género y tiene que ver con la protección a la parte más débil de una pareja que no se formalizó con un casamiento”.

A su vez, Trimarco afirmó que el pedido de Mayan es totalmente legítimo: “Le corresponde a toda persona que convivió más de dos años de manera pública, notoria, pacífica. Camila no quiere mediatizar esta cuestión. Lo que se pide es confidencial como en toda causa de familia”.

Al mismo tiempo, el abogado de la joven desmintió a la madre del jugador al decir que la familia había pagado los dos años de alquiler de su departamento, como se había dicho: “Es falso y está probado en la causa. Tampoco le dieron ningún auto. Y también hablan de un dinero que no tengo documentado cuánto, pero en caso de que se haya entregado va a ser descontado de lo que el juez entienda que corresponde”.

Por último, el letrado comentó la situación actual de la demanda: “Hubo una mediación, no hubo acuerdo, está la demanda presentada y está en proceso judicial”. En este sentido, aseguró que la mediación está cerrada y que lo que se habla allí es confidencial y que, por ende, la familia de Mac Allister está violando la confidencialidad al contar detalles de la misma.

Fuente: Infobae