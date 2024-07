"Ninguna región tiene la potencia de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe juntas"

Según las últimas mediciones de Isasi / Burdman la Región Centro gana terreno en el escenario nacional. “Ninguna tiene la potencia que tienen Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos juntas”, asegura Viviana Isasi, socia de la consultora, en diálogo con Letra P.

Lejos en el tiempo quedó la era del “rompan todo”. El discurso inicial con el que ganó la presidencia Javier Milei no se refleja en la foto actual que, según Isasi, muestra a una sociedad más dialoguista.

En esa línea, para la analista, la Región Centro logró cohesión en la imagen de los tres gobernadores que leyeron a tiempo la demanda. Su posicionamiento en tándem sobresale ante el resto del país que se muestra disgregado. “No se ve nada igual ni en el Norte, ni en Buenos Aires ni en la Patagonia”, sostiene la especialista.



La estrategia conjunta de Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio

- ¿Cuál es la potencialidad de la Región Centro?

-Es una región institucional, y tiene poder en el peso del PBI, con un perfil referenciado en el campo. La valoración respecto del crecimiento de imágenes de gobernadores de la Región Centro (RC) va de la mano con esto, porque lo que se está viendo es que los perfiles más disruptivos en términos generales no son los que están midiendo, sí los institucionalistas. Esto excluyendo el perfil y la marca Javier Milei, que sigue teniendo muy buena imagen porque no se desperfila en el manejo de comunicaciones, pero él es el presidente de los argentinos que está reforzando la institucionalidad. La presidencia de la Nación y las Fuerzas Armadas son las más valoradas. Milei, Victoria Villaruel, Guillermo Francos, son figuras que tienen mucha valoración en la sociedad. Los gobernadores de la RC han ido en bloque interesantemente a poder tener esta identidad de dialoguistas.

- ¿Cómo incidió el Pacto de Mayo en esto?

-Si vas atrás en las mediciones, había una preferencia, un 61% de la gente que estaba de acuerdo con que firmen el Pacto de Mayo. Los que no fueron se han equivocado, había un pedido de señales dialoguistas. La única región que pudo interpretar de manera conjunta fue la Centro, que fueron los tres, no pasó lo mismo con Patagonia ni el Norte ni Buenos Aires. En un momento, Maximiliano Pullaro estuvo en un vaivén y finalmente fue, pero si se salía de esa línea dialoguista la tomaba otro, como el intendente de Rosario. El que no se muestra dialoguista pierde, por eso ahí está la razón por al cual los de la RC crecen. Ser dialoguista hoy paga.

- ¿Y cómo entra positivamente Axel Kicillof en la Región Centro?

- Por el peso propio del poder electoral de la Provincia de Buenos Aires tiene preponderancia, pero lo fundamental es que el resto de las figuras están en caída. Ahí puede estar la explicación de porque aparece como figura opositora. Él estuvo con otras figuras como Nacho Torres, está buscando territorialidad. El problema sería si Kicillof se cristiniza, en nuestras mediciones la marca kirchnerista está muy baja, sobre todo en la Región Centro. Tendrá que ver dónde se para para capitalizar otros territorios. Ahora está marcando como contrapelo de Milei, con sus medidas inclusive en Buenos Aires. Encontró ahí un caudal que sostiene su imagen en la provincia, pero con ese discurso no llega a la RC, porque la región tiene público mileista macrista. Ya no se pide que se rompa todo, es el momento de la construcción, piden perfiles que arreglen, que garanticen. Una etapa más moderada. Por eso quizás Kicillof gravite desde marcar una diferencia, pero va a encontrar un límite.

Identidades partidarias en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

- ¿Qué tendencia particular están viendo en la región en términos de identidad partidaria?

- El peronismo tiene fuerte impregnancia, junto con el macrismo y el sector libertario. Son las tres marcas que tienen peso propio. La marca de La Libertad Avanza está en crecimiento, pero sigue teniendo el peronismo preponderancia, que crece porque se cayó la marca kirchnerista.

- ¿Puede salir de aquí el próximo presidente?

- Si miramos lo que pasa hoy con esta coincidencia del termómetro social que es favorable a estos perfiles que se ven en la RC y su crecimiento, que capitalizaron el mensaje, te diría que hay muchas posibilidades. Esa es la foto de hoy, la radiografía de hoy les es favorable.

- ¿Alguno de los tres tiene más chances de nacionalizarse?

- Lo que está pasando es que Rogelio Frigerio tiene buenos números respecto de sus pares. Tuvo un pequeño crecimiento, comparte el perfil con Pullaro y Martín Llaryora, pero nos llama la atención la mención que tiene Frigerio en otros sectores fuera de la región. No lo medimos, pero son impresiones. Tener en su CV la participación que tuvo en su momento como referente nacional como ministro lo puede capitalizar mejor. Lo dejó mejor posicionado y eso no les pasó a todos los ministros. Nosotros medimos figuras nacionales y nos sorprendió ahora como han caído o crecieron en negatividad y desconocimiento. Esto no le pasa a Frigerio, de los tres, tiene ese conocimiento extra.

- ¿Podrían los tres formar parte de un armado moderado de la Región Centro?

- Han tenido un refuerzo e intercambio muy fuerte. Las políticas publicas las hacen en espejo, como la cuestión de la educación, la producción, el campo, por el perfil productivo que comparten, eso se puede transpolar a otras acciones. La reforma de la Caja de jubilaciones, otro ejemplo. Hay temáticas comunes que pueden ser disparador de agenda.

Cómo mide Javier Milei en las provincias

- Se escucha que Milei mide mejor en el Interior que en el AMBA, ¿qué ven ustedes?

- Milei ganó por las 16 provincias, fue un fenómeno federal y mantiene ahí su núcleo mileista, no solo el sub- 35, sino también aquellos de las provincias anti AMBA. Esas personas que eternamente se han quejado por la diferencia de costos en los servicios, esto de ser ciudadano de segunda y de primera.

- En la consultora miran mucho a los jóvenes, ¿qué ven en ese segmento en la Región Centro? ¿Qué atención deberían prestarle los armados para 2025 o 2027?

- El peso lo tienen en el padrón, son el 40% del padrón, todos los gobernadores los deberían mirar. Es un sector muy aspiracional, con demandas por responder. Si bien es muy mileista, tiene una identidad muy peronista, que no ha podido saciar su demanda. El presidente de la Nación no ha manifestado políticas públicas para ese segmento, llamativamente. La oportunidad la tienen todos, hay ahí un sector que moviliza, en redes, pero también en su familia. Es un sector que está esperando, y es un espejo, porque hay una gran tendencia de impregnar de juventud la vida, entonces para donde va ese sector, está bien.

