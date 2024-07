El incómodo reproche que Mirtha Legrand le hizo a Beto Casella en pleno vivo: "Hablás mal de mí..."

Luego de su emoción por un recuerdo retro de los inicios de su carrera, Mirtha Legrand estuvo al frente de una nueva emisión en "La Noche de Mirtha" (El Trece). Entre sus invitados, tuvo sentado en su "mesaza" a Beto Casella, quien tuvo hace poco un cruce con Jorge Rial. La diva empleó su gran memoria y le hizo un llamativo desplante al conductor de "Bendita" en medio de su programa.

Además de Casella, estuvieron presentes en el clásico ciclo de entrevistas y cenas, Amalia "Yuyito" González, quien tuvo una cita romántica con el presidente Javier Milei; la abogada Ana Rosenfeld, quien se encuentra enfrentada con Yanina Latorre; y el diseñador Fabián Medina Flores. Tras repasar la extensa trayectoria del periodista en la tevé, Mirtha le recriminó una actitud que tuvo en el pasado

"Qué bien te va en tu trabajo. Suerte, pero además te reconocen tus valores. ¿Hace cuántos años hacés Bendita?", le preguntó la "Chiqui" después de elogiar su carrera. "De este ciclo, 19 años. Es mucho, con mucha aceptación del público. La gente va cambiando, se va sumando gente joven. Me divierte porque armamos un grupo que es como ir a un cumpleaños todos los días. Donde todo es risa en los cortes. Tenemos un perfil parecido, nos reímos de lo mismo", destacó el animador.

Al hablar de las discusiones que surgen en "Bendita", Legrand cambió rápidamente de tema para hacerle una reproche bien personal. "Vos a veces hablás mal de mí. ¿Me querés o no? ¿A la Chiqui la querés?", lo interrogó la diva, quien obtuvo una respuesta pausada. "No, yo me enojé cuando en postpandemia no volvías a la tele porque no sabía bien qué pasaba, si te excedía tu voluntad y vos querías volver. A mi, alguien que te quiere mucho me dijo: ‘Mirtha quiere volver pero algunos no la están dejando’. ¿Si o no?", sostuvo Beto en repregunta.

Después de que Mirtha Legrand convalidara su dicho, Beto Casella se justificó: "Y no me gustó eso, comenté. Digo, ‘no la tengan secuestrada a Mirtha’. ¿Qué puedo decir mal de vos?". Aclarado el asunto, la animadora cerró el tema y lo volvió a halagar. "Te agradezco mucho, yo te admiro mucho porque sos tan natural frente a una cámara y contás cosas que nadie cuenta y sos muy atractivo", le remarcó.

Fuente: Diario Show